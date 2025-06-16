Поиски пропавшей трёхлетней девочки в Квебеке

Полиция провинции Квебек ведёт активный розыск трёхлетней Клэр Белл, которая в последний раз была замечена в субботу, 14 июня, в 11:00 утра недалеко от бульвара Ньюман в районе Ласаль города Монреаль. Человек, присматривавший за девочкой, сообщил о её исчезновении только в воскресенье, 15 июня, в 15:30.

По данным правоохранительных органов, есть основания полагать, что Клэр может находиться в населённом пункте Кото-дю-Лак в регионе Монтережи. Несмотря на обеспокоенность семьи и друзей за её здоровье и безопасность, полиция пока не объявила систему оповещения Amber Alert, поскольку, по словам представителей Sûreté du Québec (SQ), для этого пока не выполнены все необходимые критерии.

Клэр Белл — девочка ростом 0,90 метра (3 фута), весом 16 килограммов (35 фунтов), с каштановыми волосами и карими глазами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Клэр Белл, просят незамедлительно связаться по номеру 911 или позвонить в конфиденциальный центр криминальной информации Sûreté du Québec по телефону 1-800-659-4264.

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