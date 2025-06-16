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Новости Прогноз погоды на неделю в Монреале: солнечное начало и дожди к середине недели

Прогноз погоды на неделю в Монреале: солнечное начало и дожди к середине недели

Виктория Христова Июн 16, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 21 Просмотров

В начале недели жителей Монреаля ждёт преимущественно солнечная и тёплая погода, однако уже со вторника ожидается ухудшение — облачность и дожди станут частыми гостями на городских улицах.

 

Понедельник, 16 июня
Сегодня утром в Монреале солнечно, температура воздуха составляет +17°C, влажность — 62%, ветер слабый, юго-восточный, скорость около 1 мили в час. Видимость отличная — до 18 миль. К вечеру ожидается увеличение облачности, но осадков не предвидится. Максимальная температура днём может достигать +24–29°C в зависимости от района города.

Вторник, 17 июня
Погода станет облачной, во второй половине дня возможны отдельные кратковременные дожди. Температура будет держаться на комфортном уровне: днём +25–28°C, ночью +14–18°C. Влажность повысится, что может сделать воздух более душным.

Среда, 18 июня
Облачная погода сохранится, вероятны дожди. Температура днём — до +26–29°C, ночью — около +16–20°C. Ветер слабый, переменных направлений. Вероятность осадков остаётся высокой.

Четверг, 19 июня
Ожидается тёплая, но дождливая погода с грозами. Днём температура составит +26–28°C, ночью — около +15–20°C. Влажность будет высокой, что может ощущаться как духота. Грозы возможны как днём, так и вечером.

Пятница, 20 июня
Погода останется неустойчивой: вероятны дожди и грозы. Температура днём — до +26°C, ночью — около +15°C. Влажность воздуха сохранится на высоком уровне.

Суббота, 21 июня
Во второй половине дня возможны отдельные дожди, но в целом осадков будет меньше, чем в предыдущие дни. Температура днём — до +26°C, ночью — около +16°C. Облачность сохранится, но периодически будут прояснения.

Воскресенье, 22 июня
Прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днём — до +25°C, ночью — около +15°C. Ветер слабый, погода будет комфортной для прогулок и отдыха на природе.

Неделя начнётся с тёплой и солнечной погоды, но уже с середины недели жителям Монреаля стоит быть готовыми к дождям и грозам. Выходные обещают быть более спокойными — с умеренной температурой и редкими осадками.

 

 

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