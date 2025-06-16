Рынок жилой недвижимости Монреаля продолжает расти в мае

В мае в столичном регионе Монреаля снова увеличилось количество продаж жилой недвижимости по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как сообщает Ассоциация профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), в прошлом месяце было продано 4992 объекта, что на 10,2% больше, чем в мае 2024 года (4532 сделки).

Третий месяц подряд наблюдается рост

Это уже третий месяц подряд, когда продажи недвижимости растут год к году, отмечает Шарль Брант, директор службы анализа рынка APCIQ. Эта тенденция сохраняется, несмотря на стагнацию ипотечных ставок и сохраняющуюся экономическую неопределённость.

Цены продолжают расти

Рост цен также продолжается: примерно каждая седьмая сделка в мае была заключена выше запрашиваемой стоимости. Медианная цена всех типов жилья выросла, в частности:

Одноквартирный дом: +8,7%, до 625 000 долларов

Дуплекс/триплекс: +5,1%, до 825 000 долларов

Кондоминиум: +4,3%, до 427 500 долларов

Увеличение числа новых объявлений

Рынок продолжает оживляться: в мае было зарегистрировано 7596 новых объявлений, что на 11,2% больше, чем год назад. Количество активных объявлений также выросло на 2,4%, достигнув 18 920.

Вывод

Рынок жилой недвижимости в регионе Монреаля продолжает расти благодаря устойчивому спросу и росту цен. Несмотря на неопределённую экономическую ситуацию и высокие ипотечные ставки, никаких признаков замедления не наблюдается. Покупатели и продавцы продолжают пользоваться динамичным рынком, где конкуренция остаётся высокой.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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