Рынок жилой недвижимости Монреаля продолжает расти в мае

Третий месяц подряд наблюдается рост
Это уже третий месяц подряд, когда продажи недвижимости растут год к году, отмечает Шарль Брант, директор службы анализа рынка APCIQ. Эта тенденция сохраняется, несмотря на стагнацию ипотечных ставок и сохраняющуюся экономическую неопределённость.
Цены продолжают расти
Рост цен также продолжается: примерно каждая седьмая сделка в мае была заключена выше запрашиваемой стоимости. Медианная цена всех типов жилья выросла, в частности:
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Одноквартирный дом: +8,7%, до 625 000 долларов
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Дуплекс/триплекс: +5,1%, до 825 000 долларов
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Кондоминиум: +4,3%, до 427 500 долларов
Увеличение числа новых объявлений
Рынок продолжает оживляться: в мае было зарегистрировано 7596 новых объявлений, что на 11,2% больше, чем год назад. Количество активных объявлений также выросло на 2,4%, достигнув 18 920.
Вывод
Рынок жилой недвижимости в регионе Монреаля продолжает расти благодаря устойчивому спросу и росту цен. Несмотря на неопределённую экономическую ситуацию и высокие ипотечные ставки, никаких признаков замедления не наблюдается. Покупатели и продавцы продолжают пользоваться динамичным рынком, где конкуренция остаётся высокой.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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