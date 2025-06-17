Забастовка работников STM в Монреале: возобновление после паузы на Гран-при Формулы-1

После временной приостановки забастовки на время уикенда Гран-при Формулы-1 работники техобслуживания Société de transport de Montréal (STM) возобновляют акцию протеста ещё на два дня.

График работы транспорта

В понедельник и вторник автобусы и метро будут работать в часы пик утром и вечером, а также поздним вечером. В остальное время транспортное обслуживание сократится до 50% от обычного объёма.

Ход забастовки

Забастовка, в которой участвуют 2400 работников STM, началась в прошлый понедельник. На первом этапе протеста вне основных часов подачи транспорта услуги не предоставлялись, что вызвало неудобства для пассажиров.

Акция была приостановлена на выходные Гран-при из-за опасений по поводу безопасности: на остров Нотр-Дам ожидалось большое количество посетителей. Забастовка, организованная профсоюзом Fédération des employé(e)s des services publics (CSN), должна завершиться во вторник в 22:00.

Переговоры и спорные вопросы

Первая встреча по посредничеству между руководством STM и профсоюзом намечена на понедельник. В прошлую пятницу назначенный правительством Квебека медиатор провёл отдельные встречи с представителями STM и профсоюза, чтобы ознакомиться с позициями сторон.

Основной точкой разногласий остаётся аутсорсинг (передача части функций сторонним организациям). Руководство STM утверждает, что из-за жёсткого бюджета компании необходима гибкость. В свою очередь, профсоюз борется против приватизации определённых услуг и за сохранение рабочих мест в государственном секторе.

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