Полиция ищет водителя, врезавшегося в дом в Бушевилле и скрывшегося с места аварии

Полиция южного берега Монреаля разыскивает водителя, который врезался в жилой дом в муниципалитете Бушевиль и скрылся с места происшествия пешком. Инцидент произошёл в воскресенье вечером на бульваре Мари-Викторин.

Служба полиции агломерации Лонгёй (SPAL) получила звонок по номеру 911 в 22:10 о столкновении с жилым домом. По прибытии на место стражи порядка обнаружили перевернутый автомобиль и повреждения как самого здания, так и придомовой территории.

Представитель полиции Мелани Мерсиль заявила: «Всё указывает на то, что причиной ДТП стали скорость и алкоголь, однако точную причину установит расследование». Жильцы дома не пострадали.

Водитель, предположительно мужчина около 30 лет, скрылся с места аварии пешком по бульвару Мари-Викторин. «Офицеры разыскивают этого мужчину, чтобы задержать его», — подтвердила Мерсиль.

На месте происшествия установлен оцепленный периметр безопасности. Полиция продолжает поиски пропавшего водителя и просит свидетелей инцидента обращаться по соответствующим телефонам.

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