Дроны и контрабанда: как новые технологии усложняют жизнь тюрем в Квебеке

Каждый день над исправительными учреждениями Квебека кружат дроны, которые пытаются доставить заключённым табак, наркотики и мобильные телефоны. По данным министерства общественной безопасности провинции, с января по март сотрудники зафиксировали 274 дрона, летавших над местными тюрьмами — в среднем более трёх случаев в день. Эти цифры не учитывают 10 федеральных тюрем, находящихся на территории Квебека.

Масштаб проблемы и её рост

За последние годы частота появления дронов над тюрьмами значительно увеличилась. В период с апреля 2021 по март 2022 года было зарегистрировано 695 случаев, а за аналогичный период 2024–2025 годов — уже 1 175. Раньше дроны чаще появлялись в районе Монреаля, но теперь их всё чаще замечают и в других регионах.

Стефан Блэкберн, директор службы исправительных учреждений Квебека, отмечает, что угроза контрабанды с воздуха — это ежедневная реальность для сотрудников тюрем. Наиболее распространённые предметы контрабанды — табак и каннабис, однако нередко дроны доставляют и мобильные телефоны, инструменты и другие наркотики.

Попытки борьбы

Провинциальные власти недавно выделили дополнительные $38,5 млн на меры по борьбе с контрабандой. В их числе — внедрение детекторов дронов и мобильных телефонов, установка специальных сеток и ограждений вокруг окон и дворов, а также использование мобильных рентгеновских и сканеров для тела, чтобы выявлять предметы, уже попавшие внутрь учреждения.

В марте федеральное правительство запустило пилотный проект, разрешающий персоналу исправительных учреждений использовать радиочастотные глушители для блокировки беспроводной связи дронов и мобильных телефонов в федеральных и квебекских тюрьмах.

Опасность для безопасности

Фредерик Лебо, национальный президент профсоюза канадских тюремных надзирателей, подчёркивает, что количество случаев доставки контрабанды с помощью дронов растёт «экспоненциально». По его словам, в некоторых учреждениях дроны доставляют грузы несколько раз в день, а заключённые быстро прячут полученные предметы в теле или других местах. Иногда дроны подлетают прямо к окнам, где заключённые заранее демонтируют решётки.

Наличие контрабанды — особенно наркотиков и оружия — приводит к росту долгов среди заключённых, активизации криминальных сетей и увеличению насилия как среди осуждённых, так и среди сотрудников тюрем. Лебо отмечает, что меры, объявленные властями, — это шаг вперёд, но пока они внедрены лишь в отдельных учреждениях. Необходимы дополнительные глушители для блокировки дронов и сканеры для выявления наркотиков после доставки.

Технологии и будущее

Джереми Лалиберте, профессор механики и аэрокосмической инженерии в Карлтонском университете, отмечает, что дроны — идеальный инструмент для доставки контрабанды: они дешёвые, широко распространены и могут запускаться с большого расстояния. Противодействовать этому можно только с помощью многослойной системы защиты — так называемой «модели швейцарского сыра», которая объединяет различные технологии и физические барьеры.

По его словам, не существует «волшебной пули», которая бы раз и навсегда решила проблему. Это технологическая гонка, где злоумышленники постоянно ищут новые способы обойти защиту, а власти вынуждены совершенствовать свои системы безопасности.

Проблема доставки контрабанды с помощью дронов в тюрьмах Квебека становится всё серьёзнее. Власти инвестируют в новые технологии и физические барьеры, но успех возможен только при комплексном подходе и постоянном обновлении методов защиты. Без этого борьба с контрабандой превращается в непрерывную гонку между правоохранителями и злоумышленниками.

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