Лон-боулинг в Квебеке: история, вызовы и возрождение интереса

Когда Райан Крейг три года назад переехал из Северной Ирландии в Пьерфон (Квебек), одним из первых его шагов стало вступление в местный клуб лон-боулинга (или боулинга на траве).

По словам самого Крейга, он познакомился с игрой в детстве благодаря бабушке — международному тренеру по боулингу из Ирландии. Вдохновившись её примером, он увлёкся этим видом спорта и недавно стал чемпионом Квебека среди мужчин, получив право выступить на национальном чемпионате в Эдмонтоне этим летом.

История и традиции

Игра в боулинг на траве (лон-боулинг) берёт начало ещё в Древнем Египте, однако наибольшее развитие получила в Шотландии, откуда распространилась по всему миру, включая Квебек. Здесь она долгое время была популярным видом спорта. Кубок, за который сражались чемпионы Квебека, впервые был разыгран в 1925 году, и победа Крейга стала для него особенным событием.

Вызовы и современность

Однако в последние десятилетия клубы лон-боулинга столкнулись с серьёзными трудностями. Райан Крейг отмечает, что если раньше в провинции насчитывалось около 2500 игроков и 10–11 клубов, то сейчас осталось всего 500 активных участников и пять клубов. Клуб в Пьерфоне принадлежит городу, но его деятельность поддерживают преимущественно волонтёры, организующие сборы средств в течение года.

Доступность и социальная значимость

Членство в клубе стоит около 150 долларов в год и открыто для всех возрастов. Как отмечает участница Кэролин МакГарр, лон-боулинг — это малотравматичный спорт, доступный каждому. Она сравнивает его с кёрлингом: стратегия схожа, но атмосфера и физическая нагрузка отличаются. По её словам, клуб предоставляет возможность общения, особенно важную для тех, кто чувствует себя одиноким. Во время пандемии многие члены клуба ушли из жизни, и для их супругов клуб стал местом поддержки и общения.

Будущее спорта

Джон Девлин, ещё один участник клуба, подчёркивает необходимость привлекать к игре детей и молодёжь, чтобы избавиться от стереотипа, что лон-боулинг — спорт исключительно для пожилых. «Если дети попробуют — они „заболеют“ этой игрой», — уверен он.

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