Жилищный кризис в Монреале: с наступлением лета ситуация обостряется

С приближением 1 июля — традиционной даты переезда в Квебеке — защитники прав арендаторов и общественные организации бьют тревогу по поводу углубляющегося жилищного кризиса. Группы поддержки, такие как Project Genesis, отмечают резкий рост числа людей, которые не могут найти себе жильё и рискуют оказаться на улице. Причины — резкий рост арендной платы, выселения под предлогом ремонта (renovictions) и ограниченный доступ к доступному жилью.

Личные истории: когда уйти некуда

72-летний Ричард Дункан, проживший шесть лет в арендованной комнате в Вердене, оказался на грани бездомности после продажи дома. Его имя не было указано в договоре аренды, а основной арендатор согласился на выкуп от нового владельца. Дункану, пенсионеру с фиксированным доходом, дали три месяца на поиски нового жилья, но без телефона и интернета даже доступ к объявлениям стал проблемой.

«Мне пришлось всё делать самому, а у меня нет нужных ресурсов. Это были очень напряжённые три месяца», — признаётся он. Дункан — не единственный: по словам Маргарет ван Нотен, социального работника Project Genesis, в этом году резко выросло число людей, не способных найти жильё даже при наличии работы или стабильного дохода.

Вызовы рынка и дискриминация

Ван Нотен отмечает, что ситуация с жильём «ужасная»: арендная плата растёт на 5–10% и выше, а арендаторы не успевают за повышением цен. Многие вынуждены покидать квартиры из-за выкупа, ремонта или давления со стороны владельцев. Некоторые собственники предлагают арендаторам деньги за добровольное освобождение квартиры, чтобы затем резко поднять арендную плату.

Поиск жилья осложняется системными барьерами: проверки кредитной истории, рекомендации, онлайн-объявления. Для людей без доступа к интернету или телефонам поиск становится практически невозможным. Кроме того, городская платформа для поиска жилья требует доступа в интернет и определённого уровня цифровой грамотности, что исключает многих уязвимых граждан.

Дискриминация также остаётся проблемой: семьи, представители расовых меньшинств и люди с инвалидностью часто сталкиваются с отказами. Ван Нотен приводит пример женщины с дочерью-аутистом, которой неоднократно отказывали в аренде.

Ответ города и общественных организаций

В этом году Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) уже получил более 600 запросов о помощи — при среднегодовом показателе чуть более 900. Дункан надеется, что его заявка будет одобрена.

Член городского совета Деспина Суриас, советник по жилищным вопросам, заявила, что администрация осознаёт сложность ситуации и увеличивает финансирование поддержки уязвимых домохозяйств. Бюджет на помощь при переезде был удвоен, а также выделены дополнительные средства на поддержку жилищных комитетов и объединений арендаторов.

«Мы хотим, чтобы каждый домохозяйство знал, что он не один и что есть реальные ресурсы для помощи», — отметила Суриас.

Взгляд изнутри: истощённые ресурсы

Однако общественные организации уже перегружены. «Сотрудники вымотаны. Мы слышим от организаций по всему городу, что им пришлось сократить часы работы и всё равно не справляться с потоком обращений», — говорит ван Нотен. Она считает, что для решения проблемы требуется больше социального жилья, практической помощи и усиленной защиты прав арендаторов.

Жилищный кризис в Монреале обостряется с каждым годом. Рост арендной платы, дискриминация и системные барьеры делают поиск жилья для уязвимых групп населения практически невозможным. Город и общественные организации предпринимают шаги для поддержки арендаторов, но ресурсы уже на пределе. Для многих, как и для Ричарда Дункана, вопрос о том, где провести следующую ночь, остаётся открытым.

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