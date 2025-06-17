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Новости Пожар в жилом доме на юго-западе Монреаля: более 150 пожарных и 40 машин на месте происшествия
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Пожар - страшное бедствие.

Пожар в жилом доме на юго-западе Монреаля: более 150 пожарных и 40 машин на месте происшествия

Степан Артемьевский Июн 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

В субботу днём на юго-западе Монреаля произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме, в котором также расположены коммерческие помещения на первом этаже. На место происшествия были направлены более 150 пожарных и 40 единиц техники.

 

Хроника событий

Пожар начался около 14:54 на балконе третьего этажа здания, расположенного на пересечении улиц Нотр-Дам Уэст и Роз-де-Лима. В доме находились 26 квартир, а также коммерческие помещения на первом этаже.

По словам представителя пожарной службы Монреаля (SIM) Аник Вайянкур, все жильцы были успешно эвакуированы. Часть пострадавших была временно размещена Красным Крестом, а три-четыре семьи смогли самостоятельно найти себе жильё на время восстановления дома.

Последствия и расследование

В результате пожара обрушился потолок, и третий этаж оказался полностью открытым. Пострадавших среди жильцов и сотрудников коммерческих помещений не зарегистрировано.

Пожарные завершили тушение огня около часа ночи в воскресенье. Причина возгорания пока не установлена, расследование продолжается.

Благодаря оперативным действиям пожарной службы удалось избежать жертв и обеспечить безопасную эвакуацию всех жильцов. В ближайшее время будет проведена оценка ущерба и восстановительные работы, а также продолжатся расследования для выявления причин пожара.

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