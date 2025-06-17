Пожар в жилом доме на юго-западе Монреаля: более 150 пожарных и 40 машин на месте происшествия

Хроника событий
Пожар начался около 14:54 на балконе третьего этажа здания, расположенного на пересечении улиц Нотр-Дам Уэст и Роз-де-Лима. В доме находились 26 квартир, а также коммерческие помещения на первом этаже.
По словам представителя пожарной службы Монреаля (SIM) Аник Вайянкур, все жильцы были успешно эвакуированы. Часть пострадавших была временно размещена Красным Крестом, а три-четыре семьи смогли самостоятельно найти себе жильё на время восстановления дома.
Последствия и расследование
В результате пожара обрушился потолок, и третий этаж оказался полностью открытым. Пострадавших среди жильцов и сотрудников коммерческих помещений не зарегистрировано.
Пожарные завершили тушение огня около часа ночи в воскресенье. Причина возгорания пока не установлена, расследование продолжается.
Благодаря оперативным действиям пожарной службы удалось избежать жертв и обеспечить безопасную эвакуацию всех жильцов. В ближайшее время будет проведена оценка ущерба и восстановительные работы, а также продолжатся расследования для выявления причин пожара.
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