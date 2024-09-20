Узнаем Канаду: Музей картофеля

На самом деле Канадский музей картофеля весьма интересен: в нём хранится огромная коллекция сельскохозяйственных орудий, техники и «самая большая выставка картофельных артефактов в мире!».

Если летом поездки за пределы страны все еще будут проблематичны, не попутешествовать ли всем нам по Канаде? Ну, например, не заехать ли в в поселок О’Лири на западе Острова Принца Эдуарда. Как известно, эта провинция – самая, пожалуй, “картофельная” в Канаде. И заглянуть в один интересный музей!

Честно говоря, название «Канадский музей картофеля» не вызывает огромного энтузиазма. Канада и картошка — не самые интересные понятия в мире. И, скорее всего, этот музей не сможет вас удивить, несмотря на броские вывески вроде «Удивительная выставка картофеля!». Но не будьте поспешны в своих выводах: эта обширная коллекция скрывает много занятных вещей. Интересен факт попадания картофеля на остров. Европейцы привезли картофель из Южной Америки в Европу, а потом британцы распространили эту культуру на Острове Принца Эдуарда, где до той поры картофеля не было.

На самом деле Канадский музей картофеля весьма интересен: в нём хранится огромная коллекция сельскохозяйственных орудий, техники и «самая большая выставка картофельных артефактов в мире!». «Удивительная выставка картофеля» вместе с «центром изучения картофеля» отправит вас в путешествие во времени, где вы узнаете о корнеплоде всё: от его становления культурным растением в Южной Америке до получения статуса четвёртой по востребованности товарной культуры в мире.

Согласно веб-сайту музея, «многие туристы со всего мира приезжают каждый год, чтобы получить эти уникальные знания». На территории комплекса также находится Музей общины, в котором выставлены предметы быта, инструменты и промышленные объекты, собранные в конце 1960-х годов на острове Принца Эдуарда. Экспозиция музея изобилует медицинскими приборами, военными орудиями, предметами для охоты на лис, столярными и ремесленными инструментами, а также элементами интерьера гостиных, спален и кухонь XIX века.

В одном из помещений расположилась выставка «Оборудование античных ремесленников», в которую входит реконструкция мастерской и многочисленные антикварные молотилки. Среди экспонатов — первая молотилка, созданная Томасом Холлом, основателем Саммерсайдской компании Hall’s Manufacturing Ltd, базировавшейся в Пенсильвании, что для канадских любителей картофеля является довольно серьёзным артефактом.

Прогуляйтесь по историческому переулку и полюбуйтесь старинными зданиями и новыми постройками, выполненными в традициях минувших дней. Здесь же находится Часовня наследия, построенная в 1880 году. В реконструированной бревенчатой хижине можно увидеть «молотилку зерна, жатку, переплётчик, полуавтоматический аппарат для выкапывания картофеля (moody), веялку для уборки зерна, картофельную тележку, коляску, сани и плуги».

Здесь же находится школа Литтл Ред, которая была построена в 1900 году и перенесена на территорию музея в 1990-х годах. А настоящая жемчужина центра — телефонный офис, в котором до 1968 года находилась местная телефонная станция (затем, как и везде, была введена система автоматического набора). У входа в музей установлен огромный памятник картофелю, чтобы посетители сразу понимали, что они прибыли в пункт назначения.

По словам сотрудников комплекса, «коллекционеры любопытных изделий будут рады увидеть гигантскую скульптурную картошку. Этот гигантский картофель сделан из стекловолокна, его высота составляет порядка 4 м, а диаметр — 2 м. Это очень популярное место для фотосъёмки». Не пропустите фестиваль цветения картофеля, который проходит в последнюю неделю июля.

Такие музеи картофеля есть, помимо Канады, еще в четырех странах: два в Бельгии (Musée vivant de la Pomme de Terre в городке Женапп и Frietmuseum в Брюгге), в Дании (Danmarks kartoffelmuseum), три в Германии (Deutsches Kartoffelmuseum во Фуссгонхайме, Das Kartoffel-Museum в Мюнхене и Vorpommersches Kartoffelmuseum в Трибзее). Имеются, конечно, подобные заведения и в Соединенных Штатах. Это музей картофеля в Альбукерке (штат Нью-Мексико), а также в Айдахо – в городке Блэкфут.