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Политика Выборы Солидарный Квебек обещает бесплатные противозачаточные средства
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Солидарный Квебек обещает бесплатные противозачаточные средства

Olga Fedak Май 23, 2022 Выборы, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 64 Просмотров

На днях либералы Квебека пообещали сделать бесплатными паромные переправы.

Осенние выборы в Квебеке обещают быть интересными. Насмотревшись на невеселые процессы в США, партия Québec Solidaire предлагает программу, которая обеспечит бесплатный доступ ко всем формам контрацепции для всех жителей Квебека.

Партия уточняет, что хотела бы включить сюда “все гормональные контрацептивы”, а также облегчить распространение барьерных методов, таких как презервативы.

“Каким бы ни был метод, поддерживающее правительство сделает противозачаточные средства бесплатными в Квебеке”, — добавили в партии.

Руководство партии говорит, что “опасается, что экономические ограничения лишают людей доступа к противозачаточным средствам, и что недавнее значительное повышение стоимости жизни усугубляет этот риск для многих женщин с низким доходом”. Поэтому “лучшая реакция — продолжать двигаться вперед, чтобы позволить женщинам полностью контролировать свою жизнь”.

В Québec Solidaire говорят, что они были вдохновлены рекомендацией Общества акушеров и гинекологов Канады. Она рассматривает бесплатную контрацепцию как способ снизить стоимость медицинского обслуживания, связанного с нежелательной беременностью.

Такая программа будет стоить провинции “несколько десятков миллионов долларов в год”.

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