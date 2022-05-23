Солидарный Квебек обещает бесплатные противозачаточные средства

На днях либералы Квебека пообещали сделать бесплатными паромные переправы.

Осенние выборы в Квебеке обещают быть интересными. Насмотревшись на невеселые процессы в США, партия Québec Solidaire предлагает программу, которая обеспечит бесплатный доступ ко всем формам контрацепции для всех жителей Квебека.

Партия уточняет, что хотела бы включить сюда “все гормональные контрацептивы”, а также облегчить распространение барьерных методов, таких как презервативы.

“Каким бы ни был метод, поддерживающее правительство сделает противозачаточные средства бесплатными в Квебеке”, — добавили в партии.

Руководство партии говорит, что “опасается, что экономические ограничения лишают людей доступа к противозачаточным средствам, и что недавнее значительное повышение стоимости жизни усугубляет этот риск для многих женщин с низким доходом”. Поэтому “лучшая реакция — продолжать двигаться вперед, чтобы позволить женщинам полностью контролировать свою жизнь”.

В Québec Solidaire говорят, что они были вдохновлены рекомендацией Общества акушеров и гинекологов Канады. Она рассматривает бесплатную контрацепцию как способ снизить стоимость медицинского обслуживания, связанного с нежелательной беременностью.

Такая программа будет стоить провинции “несколько десятков миллионов долларов в год”.