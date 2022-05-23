На рынке недвижимости стали появляться признаки стабилизации

Новое исследование BMO показывает, что соотношение национальных продаж к новым объектам недвижимости упало в апреле.

Канадская недвижимость быстро дешевеет после того, как более высокие ставки сорвали ее рекордный рост. Новое исследование BMO показывает, что соотношение национальных продаж к новым объектам недвижимости упало в апреле. По данным BMO, канадская недвижимость может ожидать роста цен на крупнейшем рынке страны, на котором сам рост может прекратиться в течение 3 месяцев.

Соотношение продаж к новым объявлениям (SNLR) – это метод определения относительных уровней запасов. Это доля проданных домов в количестве новых домов, выставленных на продажу. Более высокий SNLR означает более низкий уровень запасов по сравнению с покупательской активностью.

Данные Канадской ассоциации недвижимости (CREA) показывают внезапное падение этого показателя. SNLR упал до 66% в апреле, что значительно меньше, чем в среднем 76% за последний год. Это здоровый спад, который, по словам BMO, находится на “пороге сбалансированного рынка”.

Внезапный переход от горячего рынка к сбалансированному происходит на национальном уровне — однако рынок с самым низким коэффициентом находится в Большом Торонто. Удивительно, но один из крупнейших в мире пузырей на рынке недвижимости имеет самый слабый относительный спрос в Канаде.

Недвижимость Большого Торонто является одним из ключевых рынков для наблюдения, предполагает BMO. На крупнейшем рынке недвижимости Канады с учетом сезонных колебаний SNLR в апреле упал всего до 45%, что близко к нижней границе сбалансированного рынка и приближается к рынку покупателя. Исследование банка показывает, что средний SNLR за последние 12 месяцев составляет 70% по региону.

Отрасль использует SNLR для оценки роста цен на жилье, и BMO подтвердила его точность.

“Десятилетия истории показывают, что это соотношение является отличным опережающим показателем для средних цен сделок, опережая цены примерно на три месяца”, – сказал главный экономист BMO Дуглас Портер.

“…соотношение сейчас говорит нам о том, что цены вот-вот перейдут от роста на 20%+ к внезапному падению. И это при условии, что соотношение продаж и объявлений не упадет еще больше в ближайшие месяцы ”.

Поскольку повышение процентных ставок находится лишь на полпути к нейтральному значению, вероятно дальнейшее падение SNLR. В начале прошлой недели экономисты нескольких финансовых институтов предупредили инвесторов, что замедление рынка только начинается.

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