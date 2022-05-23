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Общество История Праздничный день – Национальный день Патриотов. История праздника
henri julien
Самая известная иллюстрация. Картина Анри Жюльена "Старик 1837 года".

Праздничный день – Национальный день Патриотов. История праздника

Megan Jorgensen Май 23, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 52 Просмотров

Квебекский праздник – Национальный день Патриотов – кому и чему он посвящён

История и значение Национального дня Патриотов в Квебеке.

Национальный день Патриотов празднуется в Квебеке в понедельник, предшествующий 25 мая. Иначе говоря, если 25 мая выпадает на воскресенье, то праздник будет отмечаться 19 мая, а если 25 мая выпадает на среду, то праздничный день – 23 мая. День Патриотов был установлен в 2002 году и первый раз отмечался 19 мая 2003 года.

В этот день в Квебеке чествуют участников движения Патриотов, то есть массового политического движения, сторонники которого вели борьбу за установление демократии, против правления британской короны, за политические свободы и права граждан. Кульминацией действий движения стали вооружённые восстания 1837-1838 годов, подавленные британскими войсками и англоговорящими ополченцами.

25 мая выбран для праздника в связи с тем, что в майские дни в 1837 году состоялись всеобщие ассамблеи жителей разных городов, на которых были приняты резолюции о неповиновении Лондону и начале борьбы за независимость. Самым многочисленным собранием в Нижней Канаде (сегодняшний Квебек) стала ассамблея города Квебек, состоявшаяся 28 мая 1837 года. Но и в дальнейшем ассамблеи не прекращались, наоборот, накал собраний усиливался. Наконец, в августе Парламент Нижней Канады отказывается голосовать по теме бюджета и входит в открытое противостояние с правительством, а затем Движение Патриотов, возглавляемое Луи-Жозефом Папино, призывает к вооружённой борьбе.

В конце концов, начинаются вооружённые столкновения, правительство запрещает ассамблее, запрещает манифестации и ограничивает свободу слова, после чего перестрелки и нападения на военных усиливаются, и, наконец, 22-23 ноября Патриоты в первом серьёзном бою выбивают солдат из деревни Сен-Дени, которая находилась под контролем Патриотов и которую солдаты пытались захватить. 25 ноября британские солдаты одерживают победу в бою за Сен-Шарль. Бои продолжаются, армия сжигает одну деревню, в боях погибают известные вожди Патриотов. В начале 1838 году Британский Парламент приостанавливает действие Конституции Нижней Канады. Патриоты в ответ принимают Декларацию Независимости и организуют вооружённые рейды с территории США. В течение всего 1838 года восстание продолжается, но оно, в конце концов, подавлено. В феврале 1839 года двенадцать человек повешены по приговору суда. Официальное обвинение – казнь двоих человек после импровизированного суда над ними – один из казнённых был обвинён в выдаче Патриотов властям, другой – британский офицер, был захвачен в плен и казнён просто за то, что был офицером вражеской армии. Но повешенные Патриоты до сих пор почитаются, как жертвы британского режима. Несколько сот человек были приговорены к тюремному заключению и к высылке на Багамы, но через полгода все были освобождены по амнистии. И многие из активных Патриотов приняли участие в последующей политической жизни страны и в создании Канадской федерации, необходимость которой стала понятна как раз после восстаний в Нижней Канаде (Квебеке) в Верхней Канаде (Онтарио) в 1837-1838 годах (эти восстания не были связаны между собой и никак не координировались).

Патриотов чествовали всегда, никогда не забывали, но, как сказано выше, первый раз официальный Национальный день Патриотов отмечался всего 19 лет назад.

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