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Экономика Бизнес Компания Бомбардье приступает к строительству новой модели самолёта
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Самолёт Global8000 в полёте. Рисунок с сайта компании Бомбардье.

Компания Бомбардье приступает к строительству новой модели самолёта

Megan Jorgensen Май 23, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Экономика Оставить комментарий 36 Просмотров

Компания Bombardier начинает выпуск новой модели самолёта. Global 8000 должен стать флагманской моделью одной из самых известных квебекских компаний

Запускается в производство новый флагман компании Бомбардье. Самый быстрый деловой самолёт.

После нескольких лет разработки новой флагманской модели, Bombardier приступает к строительству самолёта Global 8000, о чём представители компании объявили в понедельник, 23 мая, во время проведения авиационного бизнес-салона в Женеве. Новая модель являются флагманским воздушным судном компании.

Предположительно, первый самолёт будет построен в к 2025 году. Автономный радиус новой машины составит 8000 морских миль (до 15 тысяч километров), максимальная скорость – 0,94 маха.

Новый самолёт станет на настоящий момент самым быстрым самолётом, предназначенным для деловых перелётов, с самым большим радиусом действия.

Компания Бомбардье уверена, что благодаря новому самолёту она сможет занять ведущее место в мировой авиационной отрасли.

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