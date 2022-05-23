Компания Бомбардье приступает к строительству новой модели самолёта

Компания Bombardier начинает выпуск новой модели самолёта. Global 8000 должен стать флагманской моделью одной из самых известных квебекских компаний

Запускается в производство новый флагман компании Бомбардье. Самый быстрый деловой самолёт.

После нескольких лет разработки новой флагманской модели, Bombardier приступает к строительству самолёта Global 8000, о чём представители компании объявили в понедельник, 23 мая, во время проведения авиационного бизнес-салона в Женеве. Новая модель являются флагманским воздушным судном компании.

Предположительно, первый самолёт будет построен в к 2025 году. Автономный радиус новой машины составит 8000 морских миль (до 15 тысяч километров), максимальная скорость – 0,94 маха.

Новый самолёт станет на настоящий момент самым быстрым самолётом, предназначенным для деловых перелётов, с самым большим радиусом действия.

Компания Бомбардье уверена, что благодаря новому самолёту она сможет занять ведущее место в мировой авиационной отрасли.