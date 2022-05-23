Британия становится европейским лидером по приближению к нищете

«Апокалиптический рост цен». Такими словами оценивает происходящее в Великобритании не кто-нибудь, а глава Банка Англии. Дело дошло до того, что простые британцы приходят погреться и помыться в местный «Макдоналдс», потому что не могут позволить себе ничего другого.

«Апокалиптический рост цен». Такими словами оценивает происходящее в Великобритании не кто-нибудь, а глава Банка Англии. Дело дошло до того, что простые британцы приходят погреться и помыться в местный «Макдоналдс», потому что не могут позволить себе ничего другого.

Суинфорд писал свои твиты, находясь на встрече членов Казначейского комитета английского парламента с управляющим Банком Англии Эндрю Джоном Бейли. Уже за несколько дней до нее всем британцам стало окончательно ясно – инфляция в стране побила рекорды 40-летней давности, а дальнейшие прогнозы темпов экономического спада имеют все шансы перейти из категории «неутешительные» в «пугающие». От главного банкира государства ожидали конкретных данных по поводу того, как всем им дальше быть.

«Последовательность потрясений, которые переживает наша экономика – беспрецедентны». «Британия сталкивается с апокалиптическим ростом цен на продовольствие из-за войны на Украине». «Банк Британии немного беспомощен, потому что 80% причин инфляции – внешние шоковые причины», – вот лишь несколько цитат из его последовательных аргументированных выкладок.

При этом в его речи напрочь отсутствовали хотя бы предварительные оценки того, как действовать в этой ситуации тем британцам, чьи доходы значительно ниже официального заработка управляющего Банком Англии – свыше 575 тыс. фунтов стерлингов в год. Для них у Бейли нашлись уверенность в скором увеличении безработицы в стране и пророческая идея о том, что рост цен вызовет рост требований повышения заработных плат британцами, что опять-таки усугубит инфляцию.

Мелвин Джон Страйд, член Консервативной партии, в ходе дебатов задал Бейли вопрос о том, почему Банк Англии не предпринимал никаких действий, чтобы предвосхитить ситуацию и хоть как-то обезопасить экономику королевства. «Мы не в состоянии предсказывать войны», – произнес в ответ управляющий Банком Англии.

По данным службы, британцы стали платить на 46 фунтов больше за электричество. Те из них, у кого есть собственные автомобили, стали платить на 24 фунта больше за бензин. Приблизительно на такую же сумму у тех и других выросли расходы на продукты питания. Данные говорят о том, что уже более 4,5 млн британских семей отключили режим предоплаты за электроэнергию на своих счетах. Средняя задолженность по счетам за электроэнергию при этом уже выросла по стране на 120 фунтов.

Те, у кого после оплаты всех жилищно-коммунальных услуг на руках практически не остается свободных средств, начинают использовать кафетерии и рестораны быстрого питания, чтобы не просто перекусить, но и провести вечер в тепле, так как они вынуждены в целях экономии выключать отопительные приборы в домах и квартирах.

Британцы начинают экономить на еде для детей и приводить их в общественные и торговые центры, чтобы дети могли элементарно умыться, почистить зубы и позволить себе хоть небольшую радость – посмотреть мультфильмы на общественных ТВ. Число этих людей, живущих на границе так называемой относительной бедности, около 14 млн из 67 млн населения страны, и Банк Англии, несмотря на «небольшую беспомощность», уже прогнозирует рост этих показателей. В четвертом квартале текущего года, после октябрьского перерасчета тарифов на электроэнергию, инфляция составит рекордные 10,5-11%.

Да, британские подданные действительно чувствуют себя «немного беспомощными». Джонсон проиграл недавние выборы, после которых Консервативная партия потеряла контроль над традиционно «своими» еще со времен Маргарет Тэтчер округами в Лондоне и других регионах.

Слова же заместительницы министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин, посоветовавшей британцам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, либо работать больше, либо найти себе работу более высокооплачиваемую, лишь усугубляют недовольства среди населения.