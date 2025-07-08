Трагедия в Доллар-де-Ормо: 70-летний пешеход погиб под колёсами автомобиля

В субботу днём на пересечении улиц Kingsley и Davignon произошла трагедия: 70-летний мужчина погиб после наезда автомобиля. По данным полиции Монреаля (SPVM), инцидент случился около 15:15.

Пострадавший был обнаружен без сознания и немедленно доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм.

За рулём автомобиля находился 53-летний мужчина. По предварительной версии, он внезапно выехал с проезжей части и сбил пешехода. Представитель полиции Эммануэль Кутюр сообщил, что на данный момент не установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Следствие рассматривает все возможные причины аварии, включая невнимательность или усталость водителя.

Местные жители отмечают, что этот участок дороги давно считается опасным. «Люди часто вылетают из-за поворота на слишком большой скорости и теряют контроль», — поделился сосед Кэлвин Фонг. Другой очевидец, Мекхи Уикс, добавил: «Даже вчера, когда я шёл по улице, некоторые водители не останавливались на знаке стоп, не смотрели по сторонам. Это страшно».

Свидетели происшествия рассказывают о душераздирающей сцене: родственники погибшего не могли поверить в случившееся. «Мама и сын кричали: “Как такое возможно? Мы только что видели его утром. Скажите, что это чья-то злая шутка”», — вспоминает Уикс.

Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии. Это уже седьмой случай гибели пешехода в Монреале и одиннадцатая смертельная авария на территории, обслуживаемой SPVM, с начала года.

Правоохранители и жители района призывают водителей быть особенно внимательными и не превышать скорость, особенно в жилых кварталах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

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