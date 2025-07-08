В Квебеке более 3 300 парамедиков объявили бессрочную забастовку

С полуночи воскресенья около 3 300 парамедиков, входящих в профсоюзы под эгидой CSN, начали бессрочную общую забастовку. Коллективный договор работников истёк ещё в апреле 2023 года, и профсоюзы обвиняют Совет казначейства в затягивании переговоров.

Как проходит забастовка

Несмотря на забастовку, для населения последствия будут минимальными: все экстренные службы продолжают работать в полном объёме в соответствии с рамками, установленными Административным трудовым трибуналом в пятницу. Основные методы давления — административные: парамедики отказываются заполнять часть документации, а также проводят ротационные забастовки, когда их временно заменяет управленческий персонал.

Парамедик и профсоюзный представитель Чарльз Дафф Мердок заверил жителей Квебека, что никто не останется без помощи:

«Мы не собираемся просто бросить ключи и уйти. Это противоречит нашему профессиональному долгу. На каждый вызов 911 будет дан ответ, как обычно».

Причины забастовки

Профсоюзы заявляют, что ключевые вопросы — это не только зарплаты, но и уважение к рабочим графикам (для борьбы с переработками) и улучшение пенсионных условий с учётом физической и психологической сложности профессии. По их словам, правительственные предложения приведут к снижению доходов парамедиков — впервые с 1980-х годов.

«Времена, когда мы просто забирали пациента и как можно быстрее везли в больницу, давно прошли. Сейчас мы стабилизируем пациента, применяем новые методы, используем современное оборудование. Мы хотим, чтобы оплата труда отражала этот прогресс», — отметил Мердок.

Реакция правительства

В Совете казначейства отказались комментировать ситуацию, заявив, что тактика давления — это выбор профсоюзов.

География забастовки

Бессрочные забастовки объявлены в 35 городах Квебека, включая Абитиби-Темискаминг, Большой Монреаль, Лорантиды, Ланодьер, Монтережи, Эстри, Мориси, Квебек (включая Шарлевуа), Сагеней–Лак-Сен-Жан, Северное побережье и Нижний Сен-Лоран.

Позиция профсоюзов

Вице-президент FSSS-CSN Люси Лонгшамп заявила:

«Правительство прекрасно знает, что парамедики никогда не согласятся на снижение зарплаты. Как так вышло, что спустя два года после истечения договоров нам до сих пор не предлагают такие же повышения, как другим категориям работников?»

На июль запланировано девять дней переговоров между сторонами.

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