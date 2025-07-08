В Квебеке растёт недовольство сокращением бюджета на образование

Недовольство по поводу сокращения финансирования образования в Квебеке продолжает нарастать. К широкой коалиции противников бюджетных ограничений присоединяются всё новые организации, а петиция на сайте Национального собрания уже приближается к 150 000 подписей.

Расширение коалиции «Ensemble, unis pour l’école»

Как сообщила в понедельник профсоюзная организация Centrale des syndicats du Québec (CSQ), к коалиции «Ensemble, unis pour l’école» («Вместе, едины за школу») недавно присоединились новые участники. Среди них:

Ассоциация англоязычных школьных советов Квебека (QESBA)

Общество по вопросам интеллектуальной инвалидности Квебека

Коалиция родителей детей с особыми потребностями Квебека

Другие родительские и общественные организации

Уникальность этой коалиции в её разнородности: в неё входят работодатели, профсоюзы учителей, сотрудников поддержки, специалистов в области образования, а также родители.

«Наша цель — сделать то, чего раньше не удавалось: объединить всех этих людей и дать понять, что сокращения в сфере образования недопустимы»,

— заявил президент CSQ Эрик Жингра в интервью в понедельник.

Суть сокращений

В конце учебного года власти Квебека объявили, что образовательной системе предстоит сократить расходы на 570 миллионов долларов. Это вызвало волну обеспокоенности среди педагогов, родителей и общественных организаций.

Позиция правительства

Правительство Квебека отрицает, что речь идёт о реальных сокращениях, утверждая, что просто замедляет темпы роста бюджета на образование. В этом году он увеличится на 5%, а не на 7%, как в предыдущие годы.

Реакция общества

Петиция против сокращений уже собрала почти 150 000 подписей , что говорит о высокой степени общественного недовольства.

, что говорит о высокой степени общественного недовольства. Расширение коалиции свидетельствует о растущем и объединённом сопротивлении мерам экономии среди всех участников образовательного процесса.

Перспективы

Под давлением широкой и сплочённой коалиции квебекское правительство сталкивается с всё более настойчивыми требованиями пересмотреть свою политику в сфере образования. В ближайшие недели ожидается усиление общественного давления и активизация протестных действий.

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