В Квебеке растёт недовольство сокращением бюджета на образование

Расширение коалиции «Ensemble, unis pour l’école»
Как сообщила в понедельник профсоюзная организация Centrale des syndicats du Québec (CSQ), к коалиции «Ensemble, unis pour l’école» («Вместе, едины за школу») недавно присоединились новые участники. Среди них:
- Ассоциация англоязычных школьных советов Квебека (QESBA)
- Общество по вопросам интеллектуальной инвалидности Квебека
- Коалиция родителей детей с особыми потребностями Квебека
- Другие родительские и общественные организации
Уникальность этой коалиции в её разнородности: в неё входят работодатели, профсоюзы учителей, сотрудников поддержки, специалистов в области образования, а также родители.
«Наша цель — сделать то, чего раньше не удавалось: объединить всех этих людей и дать понять, что сокращения в сфере образования недопустимы»,
— заявил президент CSQ Эрик Жингра в интервью в понедельник.
Суть сокращений
В конце учебного года власти Квебека объявили, что образовательной системе предстоит сократить расходы на 570 миллионов долларов. Это вызвало волну обеспокоенности среди педагогов, родителей и общественных организаций.
Позиция правительства
Правительство Квебека отрицает, что речь идёт о реальных сокращениях, утверждая, что просто замедляет темпы роста бюджета на образование. В этом году он увеличится на 5%, а не на 7%, как в предыдущие годы.
Реакция общества
- Петиция против сокращений уже собрала почти 150 000 подписей, что говорит о высокой степени общественного недовольства.
- Расширение коалиции свидетельствует о растущем и объединённом сопротивлении мерам экономии среди всех участников образовательного процесса.
Перспективы
Под давлением широкой и сплочённой коалиции квебекское правительство сталкивается с всё более настойчивыми требованиями пересмотреть свою политику в сфере образования. В ближайшие недели ожидается усиление общественного давления и активизация протестных действий.
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