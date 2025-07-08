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Новости НХЛ ввела ограничения на проведение эксклюзивных интервью Александра Овечкина для российских СМИ
Овечкин, Гретцки

НХЛ ввела ограничения на проведение эксклюзивных интервью Александра Овечкина для российских СМИ

Степан Артемьевский Июл 8, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 15 Просмотров

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела ограничения на проведение эксклюзивных интервью капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина для российских СМИ.

 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, решение связано с тем, что НХЛ в настоящее время снимает документальный фильм об Овечкине.

Исключение составляют только интервью для спонсоров, с которыми у хоккеиста действуют контракты, а также участие в пресс-конференциях.

Ранее супруга Александра Овечкина, Анастасия Шубская, рассказала о планах хоккеиста провести ещё один сезон в НХЛ, после чего вернуться в Россию.

Сам Овечкин не исключил возможность перехода в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтоном».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году он привёл команду к победе в Кубке Стэнли.

В прошлом сезоне Овечкин установил новый рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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