НХЛ ввела ограничения на проведение эксклюзивных интервью Александра Овечкина для российских СМИ

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, решение связано с тем, что НХЛ в настоящее время снимает документальный фильм об Овечкине.
Исключение составляют только интервью для спонсоров, с которыми у хоккеиста действуют контракты, а также участие в пресс-конференциях.
Ранее супруга Александра Овечкина, Анастасия Шубская, рассказала о планах хоккеиста провести ещё один сезон в НХЛ, после чего вернуться в Россию.
Сам Овечкин не исключил возможность перехода в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтоном».
Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году он привёл команду к победе в Кубке Стэнли.
В прошлом сезоне Овечкин установил новый рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
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