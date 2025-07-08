Два семейных ресторана в районе Нотр-Дам-де-Грас в Монреале стали жертвами мошенничества

Два семейных ресторана в районе Нотр-Дам-де-Грас в Монреале стали жертвами предполагаемого мошенничества с платёжными терминалами. Владельцы утверждают, что злоумышленники украли их устройства и за считанные минуты вывели с их счетов тысячи долларов.

Гити Пур и её муж уже 30 лет владеют кафе The Oxford Café на улице Шербрук. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 2 июля мужчина зашёл в заведение незадолго до закрытия, сделал заказ навынос и быстро ушёл. Когда Пур попыталась провести платёж, терминал не работал. Позже выяснилось, что устройство было подменено — мошенник оставил на его месте другой терминал, предположительно ранее украденный из другого бизнеса.

В результате владелица потеряла 2 000 долларов.

Похожий инцидент произошёл в мае в ресторане The Sunshine Dumpling House в Монкленд Виллидж. Владелица Элис Фэн рассказала, что мужчина также пришёл перед закрытием, украл её терминал Clover и оставил на его месте другой. Несмотря на то, что Фэн сразу заметила подмену, за пять минут с её счёта исчезли 2 000 долларов. Мошенник воспользовался функцией ручного возврата средств, которая позволяет отправлять любую сумму на любую дебетовую карту. Такие операции необратимы.

Фэн также пришлось заплатить 600 долларов за новый терминал, а компания Clover требует ещё 600 долларов за украденное устройство.

В компании Clover заявили, что их терминалы оснащены современными средствами защиты, включая шифрование, защиту от вскрытия и аутентификацию пользователей. Кроме того, владельцы бизнеса могут сами отключать функцию возврата средств. Однако и Пур, и Фэн утверждают, что сделать это крайне сложно: инструкции неочевидны, а поддержка не даёт конкретных ответов.

Пур обратилась в полицию, но арестов пока не было. Владельцы надеются, что следователи смогут отследить, на чей счёт были переведены деньги, чтобы выйти на преступника.

Теперь обе семьи обращаются с платёжными терминалами так же внимательно, как с кассовым ящиком, и никогда не оставляют их без присмотра.

Этот случай — напоминание о том, что даже в небольших семейных заведениях стоит уделять особое внимание безопасности платёжных устройств, особенно на фоне роста подобных преступлений в Монреале.

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