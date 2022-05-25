Обезьянья оспа в Квебеке: провинция получит первую партию вакцины

Вакцина Imvamune находится в стратегическом запасе ряда стран и изредка используется для иммунизации лиц с высоким риском заражения оспой. Важно, что она не содержит вируса натуральной оспы и не может вызвать оспу. Она разработана на основе вируса коровьей оспы. Считается, что она обеспечивает перекрёстный иммунитет.

Количество подтвержденных случаев обезьяньей оспы в Квебеке выросло до 15. Первые два случая в стране были подтверждены в провинции в прошлый четверг. На следующий день их число выросло до пяти. Во вторник вечером подтвердилось еще 10 случаев. Квебек стал первой горячей точкой в стране и единственной провинциией, в которой на данный момент подтверждены случаи заражения редким заболеванием.

На выходных прошла встреча главных медицинских работников страны. Был обсужден план действий, в том числе клинические меры реагирования на вспышку.

В итоге поздно вечером в вторник министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло сообщил, что “Квебек согласился принять вакцины Imvamune и терапевтические средства из нашего Национального аварийного стратегического запаса для поддержки целенаправленного реагирования”.

Министр добавил, что в ближайшие дни и недели правительство выпустит обновленное руководство по инфекционному контролю, включая “рекомендации по изоляции”. Он постарался заверить канадцев в том, что эта вспышка — это не та же ситуация, что и в первые дни COVID-19.

Варианты действий

В то же время Центры США по контролю и профилактике заболеваний собираются выпустить небольшую партию вакцины Jynneos для лечения инфицированных людей в своей стране.

Однако официальный представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что не верит в необходимость массовой вакцинации против обезьяньей оспы, как это было во время пандемии коронавируса.

Ричард Пибоди, возглавляющий группу по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ, сообщил агентству Рейтер, что хорошей гигиены и “безопасного сексуального поведения” может быть достаточно, чтобы ограничить распространение вируса, вызывающего обезьянью оспу.

Врач-инфекционист Sinai Health Эллисон МакГир, специалист по инфекционным заболеваниям из Онтарио, предложил использование “кольцевого подхода” к вакцинации. Он предлагает вакцинировать всех инфицированных людей и их тесные контакты. По его словам “таким образом вирус не распространится за пределы этого кольца”.