Китай готовится к воздушной войне с Японией

Новые снимки со спутника из китайского города Синьцзян показали возможную подготовку КНР для нанесения удара по японским самолетам Boeing E-767 Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS)

Новые снимки со спутника из китайского города Синьцзян показали возможную подготовку КНР для нанесения удара по японским самолетам Boeing E-767 Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS).

E-767, эксплуатирующийся только Японией, может обнаруживать скоростные летательные аппараты для малых высот полета и ракеты, которые наземным РЛС тяжело вычислить в связи с помехами, исходящими от земной поверхности.

Еще выполняют функцию командных пунктов для обмена информацией между дружественными самолетами, а также помогают направлять истребители к целям. С 2000 года на вооружении Японии находятся 4 самолета E-767, которые базируются на авиабазе Хамамацу. Их дальность – 9 тысяч километров, а максимальная скорость составляет 800 км/ч, если рассматривать большие высоты.

На одной из взлетно-посадочных полос Синьцзяна заметили макет этого самолета. Есть вероятность нападения КНР на японские авиабазы в случае военных действий из-за Тайваня. Пекин, возможно, практикует нанесение ударов по японским самолетам системы AWACS на земле, так как сбить их в воздухе очень тяжело.

Данные опасения разделяет и Asia Times.

Япония без самолетов системы AWACS полностью утратила бы возможность контролировать стратегический архипелаг Рюкю, чьи острова не дают китайским военным кораблям и подводным лодкам прорваться в Тихий океан, чтобы обойти Тайвань, или запустить баллистические ракеты с подлодок по ключевой военной базе США, расположенной на Гуаме, а, может быть, даже по всему материку.

Рюкю можно использовать в качестве пунктов раннего предупреждения и наблюдения, а также логистических транспортных центров и фортификационных сооружений для защиты от ВМФ Китая.

Фотографии со спутника впервые выявили подготовку Пекина к военным действиям против Токио, хотя раньше он отрабатывал только нападения на американские военные корабли и базы.

Уничтожение E-767 окажет большое влияние на противоракетную оборону и воздушные бои за Рюкю, так как способность Японии принимать меры в отношении китайских крылатых ракет и роевой тактики нападения будет подорвана.

Без системы AWACS страна утратит некоторые возможности для устранения брешей в сети радиолокационных установок наземной ПВО, которую можно использовать в будущем для наведения крылатых ракет.

Потеря E-767 и большого числа радиолокационных станций лишит Токио возможности выбирать время запуска своих истребителей, чтобы отразить вторжение противника, который превосходит его по численности вооружения. Такой сценарий может полностью вывести японский парк истребителей из строя, вынудив страну осуществлять непрекращающееся боевое воздушное патрулирование, чтобы постараться компенсировать потери важной измерительной аппаратуры и узлов связи.