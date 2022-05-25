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Новости WhatsApp не сможет работать на некоторых моделях iPhone

WhatsApp не сможет работать на некоторых моделях iPhone

Виктория Христова Май 25, 2022 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество Оставить комментарий 47 Просмотров

Немногим ранее разработчики рассказали о том, что они трансформируют WhatsApp в соцсеть

Мессенджер WhatsApp собирается вскоре отказаться от осуществления поддержки еще нескольких устройств на базе iOS, так как он больше не будет работать с смартфонами iPhone под управлением версий операционных систем iOS 10 и iOS 11, начиная с осени этого года.

Согласно уведомлению разработчиков, с 24 октября 2022 года WhatsApp завершит обслуживание устройств с iOS 10 и iOS 11. При этом на сайте приложения в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик уже значится iOS 12. Получается, что приложением больше не смогут пользоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C.

Немногим ранее разработчики рассказали о том, что они трансформируют WhatsApp в соцсеть. Ожидается, что новая функция упростит общение в группах для пользователей, а также даст больше возможностей админам. С последующими обновлениями в приложении появится ещё четыре полезные опции.

Кроме того, с последующими обновлениями в WhatsApp появится возможность отправки объёмных файлов (до 2 ГБ), режим аудиоконференции для 32 человек, функция реакции на отдельные сообщения и возможность удаления сообщений для администраторов групп.

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