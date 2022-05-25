WhatsApp не сможет работать на некоторых моделях iPhone

Немногим ранее разработчики рассказали о том, что они трансформируют WhatsApp в соцсеть

Мессенджер WhatsApp собирается вскоре отказаться от осуществления поддержки еще нескольких устройств на базе iOS, так как он больше не будет работать с смартфонами iPhone под управлением версий операционных систем iOS 10 и iOS 11, начиная с осени этого года.

Согласно уведомлению разработчиков, с 24 октября 2022 года WhatsApp завершит обслуживание устройств с iOS 10 и iOS 11. При этом на сайте приложения в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик уже значится iOS 12. Получается, что приложением больше не смогут пользоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C.

Немногим ранее разработчики рассказали о том, что они трансформируют WhatsApp в соцсеть. Ожидается, что новая функция упростит общение в группах для пользователей, а также даст больше возможностей админам. С последующими обновлениями в приложении появится ещё четыре полезные опции.

Кроме того, с последующими обновлениями в WhatsApp появится возможность отправки объёмных файлов (до 2 ГБ), режим аудиоконференции для 32 человек, функция реакции на отдельные сообщения и возможность удаления сообщений для администраторов групп.