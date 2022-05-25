Региональное транзитное управление Монреаля расширяет свой летний речной трансфер после тестирования воды с помощью прошлогоднего пилотного проекта. Начиная с июня, вы сможете сесть на водное такси в Старом порту Монреаля и отправиться на побережье в другие пункты назначения

Региональное транзитное управление Монреаля расширяет свой летний речной трансфер после тестирования воды с помощью прошлогоднего пилотного проекта. Начиная с июня, вы сможете сесть на водное такси в Старом порту Монреаля и отправиться на побережье в другие пункты назначения, включая остров Сент-Элен, Лонгей, Бушервиль и Пуэнт-о-Трембле. Также будут доступны маршруты между Бельрив и островом Шаррон, а также между Бушервиллем и Бельрив.

“Расширение пилотного проекта поможет нам решить, стоит ли двигаться дальше с устойчивой сетью речных челнов”, – сказал генеральный директор ARTM Бенуа Жандрон.

Первоначальный маршрут, соединяющий Пуэнт-о-Трембле и Старый порт, будет запущен 4 июня, а 6 июня – маршрут, соединяющий Бушервиль и парк Бельрив. Этот маршрут предназначен для жителей, пострадавших в результате строительства туннеля Луи-Ипполит-Лафонтен.

Экспресс-сообщение между Старым портом и островом Сент-Элен начнется 18 июня, а 24 июня отправятся катера от Бельрива до острова Шаррон.

“Это большой шаг в правильном направлении как для улучшения и диверсификации общественного транспорта в Монреале, так и для решения современных экологических проблем”, – заявила министр транспорта и министр, ответственный за регион Монреаль и мегаполис Шанталь Руло.

Расписание лодок будет доступно с 28 мая, что позволит вам бронировать поездки заранее.

Итак, с 4 июня по 18 сентября передвижение на водном такси по маршрутам: Старый Порт – Иль Сент-Элен – Лонгей; Старый Порт – Бушервиль; Старый Порт – Пуэнт-о-Трембле

Стоимость: $5,50 за билет в одну сторону (до 1 июля, после чего выйдет новый прайс-лист). Бесплатно для детей в возрасте до 11 лет.