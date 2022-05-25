Недвижимость: Рост инфляции и индекса потребительских цен в Канаде

Уровень инфляции в Канаде достиг самого высокого уровня за 31 год в апреле, при этом индекс потребительских цен вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Уровень инфляции в Канаде достиг самого высокого уровня за 31 год в апреле, при этом индекс потребительских цен вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые данные Статистического управления Канады показали, что этот показатель вырос с 6,7% в марте, поскольку стоимость жилья продолжала расти по всей стране. Расходы на жилье выросли на 7,4% в годовом исчислении, в основном из-за более высоких расходов на отопление домов, что стало самым большим ежегодным увеличением почти за 40 лет.

Арендаторы также испытывают на себе давление инфляции. Стоимость аренды резко возросла в Онтарио и Британской Колумбии, что привело к общему росту на 4,5% по сравнению с апрелем 2021 года. Средняя почасовая заработная плата выросла на 3,3% в годовом исчислении в прошлом месяце, и эта цифра бледнеет по сравнению с ростом цен по всем направлениям.

Цены на бензин выросли на 36% по сравнению с апрелем 2021 года, в то время как рост стоимости продуктов питания почти на 10% стал самым большим приростом за последние 40 лет.

Новость появилась за две недели до того, как Банк Канады должен принять свое следующее решение по ключевой ставке, при этом центральный банк уже заявил о своем намерении действовать “решительно”, по словам управляющего Тиффа Маклема, чтобы взять инфляционный кризис под контроль.

Банк уже дважды повышал свою базовую ставку в этом году, после повышения на 0,25% с повышением на 50 базисных пунктов на своем последнем заседании по вопросам политики.