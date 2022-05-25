Анекдотический призыв к бойкоту монреальской булочной и его последствия

Англоязычная дама объявила войну известной монреальской булочной за то, что её обслужили на французском языке. Каковы же последствия?

Комичный случай из монреальской жизни: война в социальных сетях из-за обслуживания на французском языке. Призывы к бойкотированию и их результат.

Об этом анекдотическом случае рассказал канал TVA nouvelles. Некая англязычная клиентка (её имя канал назвал, потому что она сама его не скрывает, наоборот, всюду выступает от своего имени) возмутилась тем, что хозяин булочной Brioche Dorée, расположенной на улице Greene в Вестмаунте, известного и популярного у монреальцев места, где можно всегда угоститься вкусностями, да и купить ароматный свежий хлеб, обслужил на французском языке.

Обиженная до глупины души дама развязала настоящую кампанию в разных социальных сетях, всячески оскорбляя владельца, рассказывая об ужасах и издевательствах, ведь она была вынуждена выслушать обращение на французском языке, призывая к санкциям и всеобщему бойкоту неугодной лавки!

Вот уже несколько дней дама ведёт наступление на хозяина и его булочную. И она даже получила поддержку от нескольких англоязычных жителей, требующих уважать их права и общаться с ними на английском.

В конце концов делом заинтересовались журналисты, которые связались с хозяином Brioch Dorée и попросили того донести до окружющих собственную точку зрения.

Хозяин, месье Jérôme Moutonnet, пояснил, что долгие годы обслуживает клиентов, и ни у кого ни разу не возникало языковых проблем. Люди обращаются на том языке, на котором им удобней общаться, а им отвечают на том же языке. Но не в этот раз. В этом же случае клиентка попросила по-английски разогреть ей сандвич, на что хозяин ответил по-французски, мол, сей момент. Просто ответил на автомате, не задумываясь. Скорее всего, такой двуязычный разговор имел место далеко не в первый раз, и никого положение не волнует. Тем более, что сам хозяин – француз, переехеваший давно в Квебек, булочная его торгует французскими же круассанами, булочками и багетами, а в Квебеке французский язык, вообще-то, официальный язык. Более того, клиентка прекрасно поняла хозяина.

Вообще никаких проблем, инцидент на пустом месте, потому что квартал англоязычный, большинство клиентов – англоязычные, всех и всегда обслуживают на их языке.

Сам хозяин считает, что причиной конфликта стало обсуждение Закона 96, вызвавшего недовольство англоязычных квебекцев, но он пожимает плечами – “а я то тут причём?”

Собирается ли он жаловаться на кампанию очернения? Нет, конечно. Во-первых, потому что как-то странно было бы реагировать на такие выподы со стороны дамы. Во-вторых, и это главное, за последние пару дней, благодаря кампании бойкота, число клиентов булочной выросло вдвое. Многим хочется зайти и посмотреть на заведение изнутри, а заодно и купить булочки. В отзывах на бизнес-странице Гугла за пару дней оставлено 350 новых ревью о булочной, из них около сорока отрицательных, явно следствие кампании бойкота, а свыше трёхсот – хвалебные, причём как на французском, так и на английском языке. Замечательная реклама, вообще-то.

Вот так злость и неадекватная реакция с требованиями объявить бойкот по языковому признаку сыграла на руку хорошей булочной.

Кстати, в Brioche dorée продаются вкуснейшие абрикосовые булочки и замечательные шоколадные круассаны. Приятного аппетита! Можете обращаться по-французски, по-английски, но вряд ли вас поймут, если обращаться по-русски, хотя можно и жестами показать и добавить “ням-ням!”