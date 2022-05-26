Город DDO борется с изменением климата

В своей борьбе с изменением климата город DDO принял два новых подзаконных акта, устанавливающих субсидии для жителей на установку станций зарядки электромобилей в жилых домах и переоборудование каминов, работающих на твердом топливе

В своей борьбе с изменением климата город DDO принял два новых подзаконных акта, устанавливающих субсидии для жителей на установку станций зарядки электромобилей в жилых домах и переоборудование каминов, работающих на твердом топливе.

Субсидия на замену приборов, работающих на твердом топливе, доступна любому владельцу односемейного жилья с твердотопливным прибором, который не соответствует стандартам Подзаконного акта R-2009-051, касающимся приборов для отопления и приготовления пищи.

Подходящие приборы включают газовые (природные или пропановые) и электрические. Также допускается использование встроенного устройства любого из этих типов. Субсидия будет предоставляться в порядке живой очереди до тех пор, пока не будет исчерпан годовой выделенный бюджет. Допустимые расходы включают плату за демонтаж несоответствующего требованиям устройства, покупку и установку одобренного устройства, включая применимые налоги и оплату труда. Максимальная субсидия на домохозяйство составляет 50% от стоимости соответствующего устройства и установки в размере не более 1000 долларов.

Субсидия на приобретение и установку электрической зарядной станции для бытовых нужд для электромобилей способствует приобретению и установке зарядных станций путем предоставления субсидии в виде денежной скидки, выплачиваемой владельцам жилых зданий, которые устанавливают зарядную станцию в своем здании.

Субсидия соответствует 25% от стоимости покупки и установки зарядной станции, до максимальной суммы в 150 долларов за станцию. Субсидия может быть выплачена владельцу за каждое принадлежащее ему жилое здание.