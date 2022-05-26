Квебекский орден дипломированных профессиональных бухгалтеров – теперь лишь на французском

Квебекский орден дипломированных профессиональных бухгалтеров направил своим членам письмо, в котором предупредил их о том, как на них повлияет недавно принятый законопроект о языковом законодательстве 96.

Квебекский орден дипломированных профессиональных бухгалтеров направил своим членам письмо, в котором предупредил их о том, как на них повлияет недавно принятый законопроект о языковом законодательстве 96. Женевьева Моттард, президент и главный исполнительный директор Ордена, сообщила членам, что “как и во всех других профессиональных орденах, общение и профессиональная практика должна проводиться только на французском языке, будь то устная или письменная.

“Кроме того, за исключением контента, относящегося к общественной защите и предназначенного в основном для широкой публики, большая часть веб-сайта Ордена будет доступна только на французском языке”. Моттард добавил, что “для некоторых членов этот переход вызывает озабоченность и вопросы, в частности, об обязательстве всех специалистов поддерживать знание французского языка, соответствующее их профессиональной практике.

“Орден намерен сделать все возможное, чтобы помочь CPA соблюдать Закон. На самом деле, в настоящее время мы работаем над кратким справочным руководством (только на французском языке), которое поможет вам разобраться во всем этом и приспособиться к этой новой реальности. Чтобы получить ответы на свои вопросы, обязательно следует ознакомиться с информационным бюллетенем CPA, который выйдет 2 июня. Орден обязан соблюдать Закон и следить за тем, чтобы его члены также соблюдали его. Я рассчитываю на ваше понимание и сотрудничество, чтобы гарантировать, что наша профессия преодолеет эту главу в своей истории с присущими ей профессионализмом и открытостью”, – написано в обращении.

В сентябре прошлого года Квебекский орден CPAs опубликовал краткое изложение своего мнения по законопроекту 96. “Мы согласны с целью правительства модернизировать и укрепить Хартию французского языка, чтобы она имела полную силу”, – сказал тогда Моттард. “Но примат французского языка не должен ставить под угрозу защиту общественности, и именно эта забота руководила нашими рекомендациями по совершенствованию законопроекта”.

“И во многих отношениях это образец для подражания в этой области. Использование французского языка в бизнесе, тем не менее, является проблемой, и, хотя был достигнут значительный прогресс, английский язык остается, нравится вам это или нет, языком бизнеса, науки, международных стандартов и общения между носителями разных языков. Мы должны преисполниться решимости продолжать наши коллективные усилия по обеспечению большего места для французского языка, не изолируя при этом Квебек от профессии бухгалтера и делового мира. На карту поставлены экономический рост и влияние Квебека”, – резюмировала Моттард.