Дорожные патрули и безопасное возвращение детей из школ: задачи нового начальника полиции Западного острова

18 апреля западный остров приветствовал нового начальника полиции в Пьерфонд-Роксборо, а в середине апреля командир SPVM Майкл Макдермотт возглавил участок № 3, обслуживающий общины Иль-Бизар, Пьерфонд, Сент-Женевьев и Роксборо.

18 апреля западный остров приветствовал нового начальника полиции в Пьерфонд-Роксборо, а в середине апреля командир SPVM Майкл Макдермотт возглавил участок № 3, обслуживающий общины Иль-Бизар, Пьерфонд, Сент-Женевьев и Роксборо.

Ранее в этом месяце мэр города Джим Бейс приветствовал Макдермотта на его первом заседании совета Пьерфондс-Роксборо, на котором было сказано: “Я надеюсь, и мы знаем, что иногда это не решение командира, а также ряд обстоятельств. Но я рад приветствовать вас вновь избранным на своем посту. Это уже четвертый мандат, и я пережил много изменений, находясь на этой должности”.

Основной проблемой подочетного региона Бейс назвал превышение скорости. “Я председательствую в комитете по дорожному движению и безопасности, и я скажу вам, что это проблема не только в нашем районе и на западном острове, но и в Монреале в целом. Превышение скорости – это проблема, котороая ярче всего выражена прежде всего вокруг наших школ и в секторах с большой численностью населения”.

Район действовал по многим направлениям, чтобы исправить проблему, сказал Бейс, будь то установка знаков, лежачих полицейских и столбов. Но это не единственные решения в секторах, где проблема скорости давно уже назрела.

“Я знаю, что у вас не всегда есть ресурсы, чтобы покрыть 270 километров дорог, как у нас в Пьерфонд-Роксборо, так как же вы будете расставлять приоритеты в своих действиях на местах и как вы будете передавать эту информацию нам и населению?”- спросил мэр.

Макдермотт сказал, что продолжит добрые дела своего предшественника, и рассказал о том, что необходимо сделать акцент на дорожном движении, чтобы сохранить хорошие условия для водителей, пешеходов и велосипедистов. “Мы наняли агентов дорожного движения, чтобы лучше реагировать на жалобы граждан”, – сказал он.

“Мы получаем эти жалобы через дорожный комитет или через соседний участок, эти жалобы анализируются нашими дорожными агентами, и если мы видим реальную проблему, мы сообщаем об этом всем сотрудникам участка и включаем нарушителей в наш реестр патрулирования”.

“Мое намерение состоит в том, чтобы рассматривать жалобы граждан через комитет по дорожному движению и ориентироваться на проблемные участки; все школы являются проблемными зонами, где мы оказываем стремимся повысить патрулирование и надзор за соблюдениями правил, особенно во время возвращения детей из школы, когда на дорогах огромное количество транспорта”.

“У меня есть намерение самому участвовать в этих операциях, поскольку я достаточно квалифицирован для этого”, – добавил он. “Это слово, которое я дал себе, что буду участвовать в операциях по безопасному возвращению детей из школ вместе со всеми другими полицейскими, чтобы продемонстрировать важность, которую я придаю этому вопросу”.