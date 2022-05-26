Как и почему был убит молодой человек в Лавале? Следствие ведут знатоки

Полиция пытается разобраться в обстоятельствах убийства юноши в Лавале. Пока вопросов больше, чем ответов

Что произошло в ночь на вторник, 24 мая, в Лавале? Следователи пытаются установить истину и разобраться в причинах смерти молодого человека.

В ночь на вторник, 24 мая, семейная пара, снимающая квартиру в квартале Sainte-Rose, в Лавале, сообщила в полицию, что в квартиру проник посторонний. Он был обнаружен, муж и жена пытались его схватить, но он оказал сопротивление, выхватил нож, пытался ударить жильцов, но в ходе схватки сам получил несколько ударов кулаком, а затем квартиросьёмщик нанёс неудачливому грабителю удар ножом, в результате которого грабитель погиб.

Следователи, приступившие к работе, были удивлены несколькими обстоятельствами, которые противоречили рассказу семейной пары. Во-первых, убитому всего 17 лет, он был тщедушным и слабым, тогда как Эдуардо Ларенас, квартиросьёмщик, является профессиональным борцом схваток без правил, его рост – под два метра, он прекрасно владеет приёмами борьбы, отлично боксирует, умеет защитить себя в непредвиденных ситуациях. Более того, судя по некоторым признакам, убитый молодой человек находился в квартире достаточно долго (точное время не указано), а семейная пара вызвала полицию далеко не сразу после его гибели.

Выяснилось, что Ларенас, прибегший к “самозащите”, связан с организованной преступностью, а убитый им молодой человек тоже известен полиции как злостный нарушитель закона. Создаётся впечатление, будто бы речь не о неудачной попытке грабежа, а о “разборке” между двумя членами бандитских группировок, возможно, о пытках с целью получить какую-то информацию.

Следствие продолжается, прокурор отказался освободить Эдуардо Ларенаса под залог, мотивирая отказ тем фактом, что Ларенас связан с мафией.