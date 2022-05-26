Недвижимость: покупать сейчас или отложить свой план покупки?

Многие эксперты по недвижимости без колебаний заявляют, что цены на жилье никогда не упадут — самый пессимистичный сценарий склоняется к ограничению

Многие эксперты по недвижимости без колебаний заявляют, что цены на жилье никогда не упадут — самый пессимистичный сценарий склоняется к ограничению. И абсолютно все считают, что необходимо поторопиться с приобретением собственности, по любой цене, даже невзирая на запрашиваемую цену, часто очень завышенную.

Тем не менее, вероятная рецессия в сочетании со значительным повышением процентных ставок теоретически может привести к возврату уровня цен и ознаменовать возвращение на рынок ситуации, более благоприятной для покупателей. Итак, стоит ли покупать сейчас или отложить свой план покупки?

Если одно из правил успеха инвестора состоит в том, чтобы оставаться рациональным в управлении своим инвестиционным портфелем, то почему бы ему поступить иначе в отношении одной из его самых крупных инвестиций, инвестиции в свое основное место жительства?

Решению о покупке вашего первого дома или даже о переходе на более крупную собственность должен предшествовать серьезный анализ ваших потребностей и, прежде всего, оценка ваших доходов. Действительно, покупка в условиях такой высокой цены может потребовать больше времени, чтобы окупить ваши инвестиции.

Прежде чем переходить к поиску подходящей недвижимости, рациональный инвестор должен четко определить бюджет, доступный для его доходов. Если вы хорошо знаете свой уровень жизни и его стоимость, устанавливаете его без самодовольства, это позволит ему увидеть последствия этих новых расходов на жилье. Будьте осторожны, чтобы не ограничивать свое сравнение только ценой вашей нынешней арендной платы. Расходы, связанные с обслуживанием дома, часто недооцениваются, как и расходы на украшение и наружную планировку и мелкие реновации.

Было бы разумно спросить себя, сможете ли вы, учитывая высокую цену, уплаченную за приобретение вашего дома, ограничить некоторые статьи расходов в ближайшие несколько лет.

Старая пословица гласит, что нельзя класть все яйца в одну корзину. Если в конце финансового года вы обнаружите, что ваш новый бюджет владельца больше не позволяет вам выделять средства, доступные для сбережения на пенсию (REER, CELI) или для внесения взносов в REEE ваших детей, я приглашаю вас задать себе серьезные вопросы о целесообразности вашего приобретения.

Короче говоря, альтернативные издержки никогда не следует недооценивать на текущем рынке.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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