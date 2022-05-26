Из истории. О чём писали канадские газеты 27 мая 1941 года

Самые главные события, по мнению канадской прессы, случившиеся в мире 27 мая 1941 года

Обычный военный майский день весной 1941 года. Как его видели канадские газеты.

Ничего особенного в этот день не происходило, но, наверняка, многим читателям будет интересно посмотреть на самый обычный день и увидеть, что именно происходило в мире.

Мы упоминаем только международные события, начинаем с “главных событий” (по мнению газет) и завершаем “неглавными”, но именно в том порядке, как события подавали газеты.

Итак, главная новость дня:

Британский флот аттакует «Бисмарк»! Сражение идёт уже 12 часов. Берлин готовит публику к худшему (цитата из германских сообщений: «Бисмарк» ведёт неравный бой с во много раз превосходящими силами противника»). Бой идёт в океане, в районе между Исландией и Гренландией. Возможно, с британской стороны действуют броненосцы «Король Джордж» и «Принц Уэльский». Детали пока неизвестны, британские средства информации ограничиваются общими словами. Гибель крейсера «Худа», где погибли 1300 лучших моряков Британии в результате взрыва боеприпасов, будет сурова отомщена. Но возникает вопрос — думал ли кто-нибудь о необходимости защитить корабельные склады боеприпасов от взрыва при попадании вражеского снаряда, ведь “Худ” был поражён первым же германским снарядом?

(Примечание: В этом бою броненосец “Бисмарк”, флагман германского флота был потоплен).

Битва за Крит продолжается. Британские солдаты успешно отражают все попытки врага овладеть островом. Тысячи немецких парашютистов и десатников взяты в плен. Лондон даёт понять, что пленные могут быть расстреляны по обвинению в шпионаже. Несмотря на мощную поддержку германских десантников с воздуха и с моря, доблестные британские солдаты, сражающиеся в меньшинстве, успешно удерживают позиции и местами переходят в контратаки, обращая нацистов в бегство. Британские истребители сбивают немцев десятками. Сорваны все попытки врага высадить на острове танки. Бахвальство нацистов, обещавших «взять Крит за 48 часов», оказалось очередным блефом. Итальянские войска, числом до 50 тысяч, очевидно, отказались от идеи помочь немцам, понимая плачевную участь, которая ждёт их солдат. Враг не пройдёт, значение Крита велико, и Британия несомненно его удержит!

(Примечание: Крит пал через пару дней).

Пронемецкий мятеж в Ираке, со всей очевидностью, провалился, несмотря на полную поддержку со стороны правительства Виши в Сирии, откуда мятежники получили оружие и боеприпасы, включая лёгкие танки. Между тем британская авиация подвергла бомбардировке город Пальмира в Сирии.

(Примечание: Ирак союзникам удалось удержать).

Вступит ли Испания в войну? Из Лиссабона пишут, что растёт уверенность в том, что Испания не ввяжется в войну на стороне Гитлера. Испания опровергла сообщения о том, что она подписала тайное соглашение с Германией о допуске немецких войск на свою территорию с целью атаки Гибралтара и контроля над входом в Атлантику.

(Примечание: Испания так и не выступила на стороне Гитлера).

Связи между СССР и Германией, германский шпионаж, возможность войны между США и Японией: В США Ричард Кребс, известный журналист, писавший на политические темы, как правило, в поддержку позиции России и Германии в этой войне, дал показания на допросе, признав, что он был тесно связан с разведками СССР и Германии и участвовал в работе широкой сити нацисткого шпионажа в США. Кребс подробно проинформировал службы США о направлениях агрессивной политики Германии в этой стране, о связах немцев с Латинской Америкой и т. д. Он признал, что Гестапо (так в текстах статьей, на самом деле, Гестапо не занималось внешней разведкой) направило в США десятки своих агентов под личиной торговцев, иммигрантов и политических беженцев. Германия, согласно его показаниям, концентрирует усилия на поддержке нейтралитета США, и не собирается воевать против США. По мнению немцев, в этом году разразится война между США и Японией, потому что Япония мечтает об этом. Этот факт Германия будет приветствовать. Рузвельт объявляет о подготовке к мобилизации по всей стране.

Разгром итальянцев в Эфиопии: Англичане разгромили четыре итальянских дивизии в Эфиопии. Два итальянских генерала захвачены в плен, всего захвачено 8 500 пленных.

Другие новости: В Китае продолжаются бои. В Ирландии опять буза. Про СССР в газетах ничего нет (кроме упоминания мимоходом в предыдущей новости).

Сообщение “В последний час” — Сообщается, что «Бисмарк», возможно, торпедирован славными британскими летчиками. Подробности в следующем выпуске газет.

Удержат ли союзники Крит? Спасётся ли «Бисмарк»? Уцелеет ли Пальмира в ходе бомбежек? Нападёт ли Япония на США? Как будут развиваться события дальше? Следите за новостями!