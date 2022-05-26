Самое таинственное место в мире. Необъяснимое природное явление

Озеро, над которым каждый вечер, как солнце закатится, сверкают молнии. Миллионы молний в год

Что происходит над озером Кататумбо в Венесуэле? Почему там вот уже сотни лет каждый вечер сверкают молнии и грохочет гром?

Земля, конечно, удивительная планета, и большая часть её загадок до сих пор не разгаданы. Но всё же самым странным и таинственным местом на Земле считают район озера Кататумбо (Catatumbo) в Венесуэле. Почему именно этот район, расположенный вдали от больших городов, в сельской местности, но всё же легко доступный, до которого можно добраться по не самым плохим дорогам в мире?

Потому что над озером Кататумбо молнии бьют с небес в землю 365 дней в году! Каждый день, точнее, каждый вечер.

Примерно 300 дней в году по вечерам над озером вспыхивают мощные грозы, в остальные дни дождик моросит, не более. Но молнии и гром не утихают.

Подсчитано, что всего в Кататумбо ударяет до полутора миллионов молний в год (несколько тысяч каждый вечер). На квадратный метр территории приходится 250 молний в год.

(так и тянет написать, что “каждый вечер, когда усталые жители ложатся спать, они вдруг в ужасе просыпаются от грохота грома и сверкания молний”, но жители, наверняка, давно к явлению привыкли).

До сих пор учёные не предоставили ни одного убедительного объяснения явлению, потому что, например, слова “идеальный шторм у слияния реки и озёра вызывает идеальную грозу” ничего на самом деле не поясняет.

Явление впервые описано 500 лет назад первыми испанскими конкистадорами, добравшимися до этой местности, но по словам индейцев – “давно тут сидим, всегда так было”.

Интересно, что, судя по всему, интенсивность и частота молний с годами нарастает. В 2019 году был зафиксирован рекорд – 10 тысяч молний за одну ночь, но эти данные нуждаются в проверке, так как, вполне возможно, речь не о нарастании мощности и частоты процесса, а просто об использовании более точных инструментов и более правильных подходов к изучению явления (например, долгое время пункт наблюдения стоял на берегу озера, в одном месте, где фиксировались до 300 грозовых дней в году, то есть “не каждый вечер”, но чуть поодаль, в той же акватории молний били и в те дни, когда в наблюдательном пункте всё было спокойно.

Как бы то ни было, звание самого таинственного района на Земле, где имеет место совершенно непонятное науке явление, принадлежит озеру Кататумбо.

Одно из многочисленных видео, посвящённых феномену Кататумбо. Уточним, что хотя в видео говорится о “300 днях грозы”, на самом деле, грозы начинаются каждый вечер. 300 дней – это количество гроз в одном, отдельно взятом, небольшом участке, а по всей акватории озера ни одной ночи без гроз никогда не бывает: