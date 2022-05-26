Заболевших все больше: Квебек готов начать вакцинацию от обезьяньей оспы уже в пятницу

Для вакцинации будет использоваться давно известный препарат от натуральной оспы, созданный на основе коровьей оспы. Прививки не будут носить массовый характер.

По состоянию на четверг в Канаде зарегистрировано уже 26 случаев обезьяньей оспы. При этом география заболевания расширилась – первый случай был обнаружен в Онтарио. До этого болезнь регистрировалась только в Квебеке.

Правительство Квебека согласилось принять первую партию вакцины от оспы из Национального аварийного стратегического запаса.

Во вторник Квебек получил 1000 доз вакцины. В пятницу провинция готовится начать вакцинировать тех, кто был в тесном контакте с заболевшими.

Рекомендуется вводить одну дозу вакцины через 4 дня после тесного контакта с заболевшим. Однако в сроках введения может быть “гибкость” до 14 дней.

Власти призывают всех, у кого есть подозрительные симптомы, как можно скорее обратится к врачу. Также рекомендуется вести себя “как можно более изолированно” и избегать контактов с беременными женщинами и людьми с ослабленным иммунитетом.

Всего в Квебеке зарегистрировано 25 заболевших и ещё от 20 до 30 человек проверяются и находятся под наблюдением. Известен как минимум один случай болезни у несовершеннолетнего.