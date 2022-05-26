Уровень воды в реке Гатино опасно растет

Недавно с сильным наводнением столкнулась провинция Манитоба.

Квебек и Онтарио ещё не успели справится с последствиями недавнего шторма, как провинциям грозит новое испытание. Синоптики предполагают, что уровень воды вдоль реки Гатино “значительно повысится” начиная с четверга. Это в свою очередь вызывает опасения по поводу наводнения вдоль реки.

Чиновники внимательно следят за уровнем воды в реке. Однако есть два нехороших факта. Во-первых, в прогнозах снова дожди. А во-вторых уровень воды в водохранилище Баскатонг уже достиг предельных отметок.

По предварительной версии, “сильнее всего пострадают участки вдоль реки Гатино. Однако нет оснований полагать, что уровень воды достигнет уровня паводка на реке Оттава”.

Город Гатино открыл четыре пункта раздачи мешков с песком в “секторах повышенного риска” и готов открыть центр для жертв наводнения на стадионе Стад-Пьер-Лафонтен в ближайшее время.

На gatineau.ca/flood можно узнать, как подготовиться к возможному наводнению.