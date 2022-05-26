В реке Святого Лаврентия найден мертвый кит-полосатик

В окрестностях Монреаля снова гибнут морские гиганты.

Труп малого полосатика был замечен в реке Святого Лаврентия примерно в 45 километрах к северо-востоку от Монреаля в четверг днем. На место отправлены команды специалистов. У них две задачи: безопасно достать тушу и определить, принадлежала ли она одному из двух китов, замеченных в Монреале ранее в мае.

Что касается последнего вопроса, Роберт Мишо, президент Группы исследований и обучения морских млекопитающих, считает, что “более чем вероятно, что это так”. Его группа в течение нескольких недель наблюдала за этими китами.

Первый малый полосатик был замечен 8 мая, а 11 мая к нему присоединился второй кит. Оба млекопитающих отклонились примерно на 450 километров вверх по течению от своего обычного ареала. Считается, что оба кита моложе двух лет.

Мишо и его команда получили изображение мертвого кита от рыбака около 10 часов утра в четверг. Изображение было снято в водах недалеко от Контрекера, Квебек. Длина туши составляет около пяти метров, что немного больше предполагаемого размера двух наблюдаемых ранее китов. Как только специалисты найдут кита, следующим шагом будет “подтверждение его личности”.

Прошло 10 дней с тех пор, как исследователи потеряли китов.

“Что случилось с этим китом в течение 10 дней? Мы немного озадачены”, — говорит Мишо. Есть версия, что животное утонуло после смерти, а затем всплыло на поверхность через какое-то время. На этот вопрос должны ответить ветеринары из Университета Монреаля.

Однако вода в реке уже достаточно теплая, поэтому “сохранение тканей не является оптимальным” и может быть непригодно для вскрытия.