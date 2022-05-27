Близится сезон ураганов: Атлантика готовится встретить 21 шторм в этом году

У природы нет плохой погоды?

Канада все еще устраняет последствия шторма в Квебеке и Онтарио, Гатино готовится к паводку, а в то же время не за горами “открытие” сезона ураганов в Атлантике. Он официально длится с 1 июня по 30 ноября.

Эксперты из Национального управления океанографии и атмосферы США вместе с экспертами из Канадского центра ураганов опубликовали прогнозы на сезон атлантических ураганов 2022 года.

Они вычислили 65%-ю вероятность повышенной активности сезона и 25%-ю вероятность того, что сезон будет почти нормальным. По их отчетам, существует лишь 10%-нная вероятность, что интенсивность будет менее стандартной. Если прогноз подтвердится, это будет седьмой сезон подряд с превышением нормы по количеству тропических штормов и ураганов.

Ожидается от 14 до 21 штормов, из которых от 6 до 10 могут достигнуть силы урагана. От 3 до 6 из них могут стать крупными ураганами с категорией 3 и выше.

К факторам, влияющим на прогноз, относятся:

Продолжение течения Ла-Нинья в южной части Тихого океана, что создает более благоприятную ветровую обстановку для развития ураганов в Атлантике.

Более высокая, чем в среднем, температура поверхности моря в Атлантическом океане и Карибском море. Ураганы подпитываются более теплыми океанскими водами.

Наличие более сильного западноафриканского муссона. Более сильный сезон муссонов может создавать волны в атмосфере, которые перемещаются к востоку от Африки и над Атлантическим океаном, вызывая развитие большего количества тропических штормов и ураганов.

Достаточно всего одного сильного шторма, чтобы сезон стал “плохим”. Поэтому правительства рекомендуют иметь готовый план и аварийный комплект. Они включают в себя готовность работать без электричества 72 часа в случае серьезного повреждения инженерных сетей.

Информацию о том, как подготовиться к различным опасностям и чрезвычайным ситуациям, можно найти на канадском правительственном портале.