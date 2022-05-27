Утечка аммиака на канадском заводе: есть жертвы

Несколько лет назад три человека погибли из-за утечки аммиака на хоккейной арене.

Один человек погиб в результате утечки аммиака на заводе по производству льда Arctic Glacier в Камлупсе, Британская Колумбия. Ещё двоим работникам удалось спастись. Авария произошла в четверг утром.

Утечка случались в индустриальном парке Маунт-Пол. Ряд близлежащих предприятий и жилых домов пришлось временно эвакуировать. Позднее жителям разрешили вернуться в этот район.

По словам помощника начальника отдела операций Камлупса Дэррила Купера, погибший был подрядчиком, нанятым для выполнения работ по техническому обслуживанию предприятия.

Инцидент с большой вероятностью был вызван “неисправностью баллона с аммиаком”.

“Клапан был смещен, сломан или неисправен. Мы не знаем, как он разрядился, но было выпущено большое количество аммиака”, — говорит заместитель начальника пожарной охраны Райан Кейл.

Трое человек были госпитализированы, один из них в критическом состоянии. Позднее он скончался в больнице. Жизни остальных ничего не угрожает.

Аммиак обычно содержится в холодильных системах, удобрениях и чистящих средствах, а высокие концентрации могут привести к летальному исходу “в течение нескольких вдохов”.