Пробка на реке: в Монреале сел на мель корабль с химией

А на прошлой неделе в Альберте сошел с рельс поезд, перевозивший калий.

Большое судно с химическими продуктами село на мель во время прохода по морскому пути Святого Лаврентия. Буксиры пытаются стащить его, чтобы восстановить движение. HV Chem Hydra застрял в ночь на пятницу возле шлюза Sainte-Catherine на южном берегу Монреаля.

По словам чиновников, судно застряло, столкнувшись “с естественным дном Морского Пути”.

Корабль направлялся к Великим озерам. Подробности о грузе корабля неизвестны. Однако представители Seaway сообщают, что химикаты, которые перевозило судно, не пролились.

“Проникновения воды и утечки каких-либо загрязняющих веществ в окружающую среду не было”, — заявил пресс-секретарь Николя Пуарье-Кенель.

Все члены экипажа смогли благополучно покинуть борт.