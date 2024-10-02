Неожиданная Канада: В честь кого названы некоторые улицы Монреаля

Лаваль был членом семьи Монморанси и одним из самые влиятельные люди своего времени. Он был кандидатом на канонизацию католической церковью после его смерти и был беатифицирован в 1980 году Папой Иоанном Павлом II.

Сен Франсис-Ксавье де Монморанси-Лаваль , обычно называемый Франсуа де Лаваль, был первым римско-католическим епископом в Квебеке , назначенным, когда ему было 36 лет, Папой Александром VII .

Лаваль был членом семьи Монморанси и одним из самые влиятельные люди своего времени. Он был кандидатом на канонизацию католической церковью после его смерти и был беатифицирован в 1980 году Папой Иоанном Павлом II. 3 апреля 2014 года Папа Франциск сделал его святым путем равноправной канонизации.

Назначение Лаваля епископом Новой Франции было результатом растущей напряженности в отношении церковного положения колонии. Новая Франция осталась без епископа в течение первых 50 лет своего заселения. В то время духовные вопросы часто оставались на усмотрение религиозных чиновников колонии, которые передавали полномочия от Воспоминаний к иезуитам. Только в 1646 году, из-за давления со стороны Рима, архиепископ Руана получил официальное признание в качестве непосредственной власти над церковью в Новой Франции. Даже с этим признанием, власть архиепископа продолжала распространяться только до тех пор, пока предоставляла способности духовенству, путешествующему в колонию. К этому времени уже стало ясно, что Новая Франция нуждается в более непосредственном церковном присутствии.

Назначение епископа оказалось трудным; это был спорный вопрос, особенно между иезуитами и новоприбывшими сульпицианцами. Иезуиты, которые к тому времени уже привыкли работать независимо, опасались, что их будет контролировать епископ Сульпициан. Их беспокойство проистекало из убеждений, что епископ Сульпициан подорвет их контроль и в конечном итоге приведет к подчинению церкви короне. В то время как сульпиции были заняты предложением одного из своих, Габриэля Тубьера де Леви де Кейлуса , на пост епископа, иезуиты обратились к Лавалю. С помощью королевы-матери, Анны Австрийской получение королевского одобрения не представляло особой проблемы.

То, что оставалось препятствием для иезуитов и Лаваля, – это поиск папы. подтверждение. Святой Престол оставался сдержанным в отношении выдвижения Лаваля. Во многом задержка Рима с принятием решения была связана с Конгрегацией распространения веры. Они согласились с иезуитами, что епископ был необходим, однако они опасались, что Лаваль как епископ позволит иезуитам снова установить монополию на колонию. В результате компромисса между иезуитами и Святым престолом Лаваль будет назначен апостольским викарием Новой Франции. Превращение Новой Франции в апостольское викариатство, а не в епархию, гарантировало, что глава, в данном случае Лаваль, подчинялся папе, а не лидерам церкви во Франции, давая папе некоторую юрисдикцию в колонии. Наряду с тем, что Лаваль будет назначен апостольским викарием, он будет рукоположен в епископа в partibus , что даст ему власть, необходимую для построения церкви в Канаде.

8 декабря 1658 г. в церкви аббатства Сен-Жермен-де-Пре в Париже папский нунций кардинал Селио посвятил Лаваля апостольским викарием Квебека. Лаваль дал клятву верности королю и 13 апреля 1659 года отплыл из Ла-Рошели в Новую Францию. 16 июня того же года он прибыл в Квебек. Сразу по прибытии Лаваль приступил к работе; в тот же день, когда его корабль пришвартовался, он крестил молодого гурона и дал умирающему его последнее причастие.

Однако единственной проблемой, которой Лаваль никогда не отказывался, была торговля алкоголем туземцам. Как только его назначили епископом, он вернулся к своему первоначальному делу. В 1675 году Лаваль, несмотря на сопротивление губернатора Фронтенака, отлучил от церкви всех, кто продавал алкоголь местным жителям. 24 мая 1679 г. Лаваль добился королевского указа о запрете торговли.

Будучи епископом, Лаваль, возможно, был одним из главных источников власти в Новой Франции. Однако его мечтой было не только расширить католическую церковь в Новой Франции, но и обучить и обучить ее будущих лидеров. 26 марта 1663 года в Квебеке открылась Большая Семинар, и так родилась Квебекская Семинария.

С момента своего прибытия в колонию Новой Франции Лаваль настаивал на создании и организации приходской системы, помимо обучения священников в самой колонии. В 1678 году он получил от короля указ о том, что в колонии будут созданы постоянные священники. Несколько лет спустя, в 1681 году, Лаваль провел границы приходов, пытаясь окончательно укрепить позиции церкви. Часто посещая каждый приход, Лаваль в конце концов осознал, что его здоровье ухудшается и что он больше не может управлять своей большой епархией, простирающейся от Акадии до озера Мичиган. В результате в 1688 году он передал свои обязанности епископа Жан-Батисту де ла Круа де Шевриер де Сен-Валлье.

Лаваль продолжал сотрудничать с высшими религиозными властями колонии до самых последних дней своей жизни. . Он помогал бедным своим присутствием и своими дарами милосердия. Он никогда не пропускал мессу или поста , несмотря на то, что его здоровье постоянно ухудшалось. К 1707 году у него развилась язва, которая в конечном итоге унесла его жизнь 6 мая 1708 года. Его тело было помещено в гроб в соборе; однако его сердце хранилось в часовне семинарии, которой он посвятил большую часть своей жизни и состояния.

Останки Лаваля были погребены в алтаре для всеобщего почитания в Собор Нотр-Дам де Квебек , который он основал. Он был беатифицирован Папой Иоанном Павлом II в 1980 году. Он был удостоен равной канонизации 3 апреля 2014 года Папой Франциском .

Université Laval , основанным в 1852 году. был назван в его честь. Город Лаваль, Квебек , к северу от Монреаля , также назван в его честь.