Мой Монреаль. Собор Марии, королевы мира

Пока на улице не разгулялась сырая, промозглая, осенняя пора, давайте немного прогуляемся по центру города. Точнее, не прогуляемся, а приехав в центр города, посетим Собор Марии, Королевы Мира (Cathédrale Marie-Reine-du-Monde).

Красивое, величественное здание, находящееся в самом центре города. Оно привлекает к себе зевак и туристов, местное население и гостей нашего мегаполиса. И нам тоже неплохо бы о нем немного узнать!

Это небольшая базилика , и резиденция Римско-Католической архиепископии Монреаля. После Оратории Святого Иосифа и базилика Сан-Анн-Де-Бопре, находящейся недалеко от Квебека, это третья по величине базилика в нашей провинции. Если говорить языком цифр, который многим бывает более понятным, то ее длина – 101метр, ширина – 46 метров и высота 77 метров в высшей точке купола. А диаметр самого купола составляет 23 метра. Представили теперь размах? Великолепно! Тогда продолжим!

Базилика расположена очень недалеко от станции метро Bonaventure, и собственно, Центрального вокзала. Сама базилика и связанные с ней здания Архиепископии образуют часть Площади Канады и доминируют в сквере Дорчестер. Строительство такой базилики было заказано Игнасом Бурже, который исполнял обязанности второго епископа Монреаля. Цель построения такой базилики была проста и ясна – она должна была заменить бывший собор Сен-Жак, сгоревший в 1852 году. Но какой должна была быть эта базилика? И он решил создать нечто похожее на Базилику Святого Петра в Риме. Это и красиво, и грандиозно, и помпезно, да и, что греха таить, заткнет за пояс всех Сульпицианцев и Англиканцев, которые предпочитали неоготический стиль в своих постройках.

Первый архитектор, Виктор Буржуа, отказался от проекта после изучения Собора Святого Петра, утверждая, что он не может быть воспроизведен в меньшем масштабе. В то время Святому Престолу и Папским государствам угрожали националистические войска Виктора Эммануила II, короля Пьемонта, который пытался установить контроль над всей Италией. Неустрашимый епископ Бурже ответил на эти события, послав в общей сложности 507 канадских зуавов для защиты папских территорий в Италии, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах собора. Их девиз: «Люби Бога и иди своей дорогой.» Да, к слову сказать, зуавы – это воинсие формирования для защиты Папских областей. Картина, изображающая полковника Атаназа де Шаретта, командующего папскими зуавами, была сделана в 1885 году Лионелем Руайером.

Итак, Базилика была построена. Изначально она была освящена в 1894 году как Собор Святого Иакова. В то время это была самая большая церковь в Квебеке. Собор стал Малой Базиликой в 1919 году благодаря стараниям Папы Бенедикта XV. А уже в 1955 году она, базилика, была повторно посвящен Марии, Королеве мира, Папой Пием XII по просьбе кардинала Поля-Эмиля Леже.

С тех пор Ее имя и носит это красивейшее монреальское сооружение. К слову сказать, 28 марта 2000 года Базилика была объявлена национальным историческим памятником Канады.

А теперь осмотримся внутри. Таинство Крещения совершается в Малой часовне. Мраморная купель для крещения увенчана впечатляющим лепным распятием, выполненным скульптором Филиппом Эбером. А погребальная часовня, построенная в 1933 году, расположена в восточной стороне здания, на полпути между главным входом и алтарем в центре. В базилике также находится гробница епископа Бурже и статуя с его изображением. Кстати, не только епископ Бурже здесь нашел последний приют. Все главные епископы Монреаля захоронены в западной стороне базилики. А их помощники, то есть вторые епископы, покоятся на противоположной, восточной стороне.

Стены и полы отделаны мрамором, привезенным из Италии, и украшены несколькими мозаиками. Бронзовая табличка над алтарем изображает Собор Святого Петра в Риме. Напртив часовни епископа, на западной стороне нефа, расположена часовня брака. Так расположен невероятный по своей красоте деревянный алтарь. Он сделан в первой половине XVII века в бенедиктинском аббатстве испанским монахом. Во время религиозных гонений монахи были вынуждены покинуть аббатство и скрыться.

И тогда оккупанты-французы пустили с молотка всю роскошь, найденную в аббатстве. В том числе и вышеупомянутый алтарь. Лишь в начале прошлого века австрийский архитектор Родольф Мессмер, обнаружил алтарь в церкви Суарсе, что во Франции, и приобрел его. А в 1994 году он пожертвовал его Римско-Католической Архиепископии Монреаля. Так алтарь оказался в Базилике, где находится и сейчас.

Еще один момент из истории базилики. В 1957 году кардинал Поль-Эмиль Леже передал часовню в ней в распоряжение Мальтийского ордена. И ряд витражей отражают это событие.

А главный алтарь, находящийся непосредственно под самым куполом, представляет собой балдахин с извилистыми колоннами. Он был создан в Риме в 1900 году Джозефом-Артуром Винсентом и является репродукцией знаменитого «бальдаккино» в Соборе Святого Петра, созданного Джаном Лоренцо Бернини. Скажу вдобавок, что он полностью ручной работы и изготовлен из красной меди и сусального золота. Ангелы, гирлянды и папские знаки отличия были вылеплены между 1910 и 1911 годами Олиндо Граттоном.

Ну, и какая же базилика без органа? Он есть и здесь. Большой, красивый, великолепно звучащий! Приходите послушать и отвлечься от повседневной суеты этого бурлящего мира!

Проходы нефа заполнены живописными композициями, рассказывающими о первых годах жизни на нашей земле, которая тогда называлась Виль Мари. На них и Атаназ де Шаретт, командующий папскими зуавами Монреаля, и Маргарет Буржуа, обучающая своих индейских учеников, и мученическая смерть отцов Жана де Бребефа и Габриэля Лалемана в стране Гуронов. Ирокезы пытали иезуитских миссионеров, в центре которых можно видеть отца де Бребефа со связанными руками, привязанными к столбу.

Еще одна картина представляет нашему взору отца Бартелеми Вимонт, который отслужил первую мессу в Монреале 18 мая 1642 года. Поля де Шомедей де Мезоннев и Жан Манс, основателей Монреаля, можно увидеть на мессе на этой картине.

Ну, и конечно, в апсиде, то есть в поруклуглом своде, находится статуя Марии, Королевы Мира, покровительницы базилики. Эту работу выполнил скульптор Сильвия Дауст. А на фасаде собора, если кто не обратил внимания, находятся статуи всех двенадцати апостолов. Все они были вылеплены Олиндо Грэттоном в период между 1892 и 1896 годами.

Золочеными буквами на одной из стен базилики выгравирован текст: «Ты-Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою. И врата ада не одолеют ее. И я дам тебе ключи Царства Небесного» – обращение Иисуса к апостолу Петру.

Вот такая красивая, замечательная базилика находится в самом сердце Монреаля. И если вы устали от суеты и гороского шума, хотите прикоснуться к истории или просто немного передохнуть и очутиться в мире гармонии и комфорта – войдите в нее и задержитесь на какое-то время. Неспешно побродите по ней, послушайтте неповторимый голос органа, потрогайте стены, рассмотрите картины и скульптуры. Все это – наши с вами истоки, истоки той страны, в которой мы живем и строим будущий старт своим подрастающим детям.

Рассмотрите все внимательно и поймите, и прочувствуйте: с какой любовью и какими трудами все это строилось и возводилось… Сколько препонов было преодолено для того, чтобы каждый из нас сегодня мог сюда просто войти и насладиться… Цените это, используйте это, наслаждайтесь этим и становитесь лучше! Ведь именно для этого и возводились, церкви и часовни, храмы и базилики!

И если Бог с нами, то какая разница кто против нас!