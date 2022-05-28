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Новости Профсоюз Revenue Quebec готовится к забастовке

Профсоюз Revenue Quebec готовится к забастовке

Виктория Христова Май 27, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество Комментарии к записи Профсоюз Revenue Quebec готовится к забастовке отключены 39 Просмотров

Вице-президент SPGQ Гийом Бувретт сказал, что работники оскорблены предложением Revenu Quebec о повышении заработной платы только на 2% в год.

Члены профсоюза Revenue Quebec и профессионального синдиката (Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec – SPGQ) угрожают не выйти на службу после того, как 93,4% проголосовали за мандат на забастовку на общем собрании, проходившем с 16 по 19 мая.

Вице-президент SPGQ Гийом Бувретт сказал, что работники оскорблены предложением Revenu Quebec о повышении заработной платы только на 2% в год. Бувретт утверждает, что члены профсоюза чувствуют себя преданными после того, как столкнулись со многими проблемами, связанными с преодолением кризиса в области здравоохранения.

Профсоюз в первую очередь стремится сократить разрыв в заработной плате между Revenu Quebec и Канадским налоговым агентством (CRA), сотрудники которого пользуются 100-процентной индексацией пенсионного плана, а в некоторых случаях получают до 30% больше.

Бувретт подчеркнул, что если Revenu Quebec не будет действовать в интересах своих сотрудников, она рискует потерять многих из них в CRA и частном секторе.

Пока неясно, когда начнется забастовка. Но она надвигается.

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