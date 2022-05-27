Рекордный уровень вакансий в Канаде

Людей на все не хватает.

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в Канаде, Статистическое управление Канады сообщает, что количество вакансий в стране достигло рекордного уровня. В марте работодатели пытались заполнить более миллиона рабочих мест. Это на 22,6% (186 000 вакансий) больше, чем в феврале, и на 60,5% (382 000 рабочих мест) больше по сравнению с предыдущим годом.

Количество вакансий увеличилось более чем на треть в сфере жилья, общественного питания и розничной торговли. В то же время рекордное количество мест доступно в здравоохранении, социальной помощи и строительстве.

Работодатели в сфере услуг по размещению и питанию стремятся заполнить 158 тысяч вакансий, 109 тысяч в розничной торговле и рекордные 154 тысячи в здравоохранении и 82 тысячи в строительстве.

Количество вакансий увеличилось во всех провинциях, причем наиболее стремительный рост произошел в Саскачеване, Новой Шотландии и Ньюфаундленде и Лабрадоре.

Рекордно низкий уровень безработицы в 5,3% и рекордно высокий уровень участия в рабочей силе в 88,6% привели к тому, что в марте на каждую вакансию приходилось в среднем 1,2 безработных по сравнению с 1,4 в феврале и 2,6 в марте 2021 года.

Статистическое управление Канады также сообщило, что количество людей, работающих в розничной торговле, впервые превысило допандемический уровень в марте.