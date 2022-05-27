Состоялось официальное открытие спортивного центра Olive-Urquhart

В четверг в Пуэнт-Клэр состоялось официальное открытие недавно отремонтированного спортивного центра Olive-Urquhart

В четверг в Пуэнт-Клэр состоялось официальное открытие недавно отремонтированного спортивного центра Olive-Urquhart.

Спортивный центр, ранее известный как West Island YMCA, назван в честь первой женщины-мэра города Олив Луизы Эркарт, которая занимала пост мэра с 1954 по 1956 год и снова с 1958 по 1961 год. Городской совет принял предложение о переименовании центра 8 марта в Международный женский день.

“Олив Эркарт была женщиной-первопроходцем и одним из лучших мэров в истории города”, – сказал мэр Пуэнт-Клэр Тим Томас.

19 мая состоялась церемония открытия, на которой Томас присутствовал вместе с бывшим мэром Пуэнт-Клэр Грегори Келли, вице-президентом YMCA в Квебеке Эриком Трюделем и другими высокопоставленными лицами. На мероприятии была представлена фреска, демонстрирующая основные моменты карьеры г-жи Эркварт на посту городского советника и мэра.

“Я хотел бы отметить замечательную работу наших команд, которые выполнили все задачи, необходимые для открытия нашего нового спортивного центра для публики, несмотря на пандемию. Я горжусь качеством этих новых объектов, которые удовлетворят растущие потребности нашего населения в спорте и отдыхе”, – сказал Томас.

Новый центр включает в себя бассейн, тренажерный зал для игры в пиклбол, хоккей на траве, баскетбол, футбол, волейбол и бадминтон, а также 150-метровую беговую и пешеходную дорожку, два корта для игры в сквош, зал для спиннинга, бокса и растяжки, тренировочные и силовые залы, студии и комнаты для групповых занятий и общественных мероприятий. Плата за посещение центра будет варьироваться для резидентов и нерезидентов Пуэнт-Клэр.

В спортивном центре Olive-Urquhart на бульваре Брансуик будут проводиться бесплатные мероприятия в рамках дня открытых дверей центра до 31 мая.