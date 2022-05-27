Недвижимость: цены на жилье в различных городах и провинциях Канады

Согласно исследованию CREA House Price Index (HPI), проведенному компанией Better Housing, типичная канадская семья не сможет позволить себе 69% жилья на рынке страны.
Это означает, что домохозяйства со средним годовым доходом в 100 000 долларов должны обратиться к оставшемуся 31% рынков Канады, стоимость которых ниже 497 900 долларов – и это при условии, что у них уже есть первоначальный взнос в размере 20%. Средний доход основан на оценке домохозяйств с двойным доходом и квалифицированными работниками, общий доход которых составил бы в среднем 108 000 долларов.
То, что тогда остается, – это отдаленные города и сельские поселки, что очень далеко от канадской мечты о доступном жилье во всем мире. По данным Better Housing, это те немногие рынки, на которых типичная семья все еще может позволить себе расходы ниже 497 900 долларов, основанные на апрельских данных:
Sudbury – $481,700
North Bay – $461,300
Nova Scotia – $414,100
Edmonton – $371,600
Winnipeg – $351,100
Moncton – $344,200
Saskatoon – $338,500
Prince Edward Island – $335,700
Quebec – $333,400
Newfoundland – $327,700
New Brunswick – $313,700
Sault Ste Marie – $312,500
St Johns NL – $296,200
Saskatchewan – $295,00
Frederiction – $292,300
Saint John NB – $287,600
Regina – $271,100
Между тем, лучше держаться подальше от:
Oakville – Milt ($1,608,900), Lower Mainland ($1,403,700), Fraser Valley ($1,384,000), Vancouver ($1,374,500) и Toronto ($1,354,000).
Домохозяйствам потребуется минимальный годовой доход в размере 267 000 и 263 300 долларов, чтобы позволить себе жилье в переоцененных Ванкувере и Большом Торонто.
По данным Совета по недвижимости (CREB), даже Калгари теперь исключен из списка благодаря рекордным продажам 3401 дома, зарегистрированным в апреле на фоне неуклонного сокращения действующих предложений. Это привело к тому, что средняя цена жилья в Калгари в марте выросла до 526 700 долларов.