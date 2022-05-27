Недвижимость: цены на жилье в различных городах и провинциях Канады

Согласно исследованию CREA House Price Index (HPI), проведенному компанией Better Housing, типичная канадская семья не сможет позволить себе 69% жилья на рынке страны

Согласно исследованию CREA House Price Index (HPI), проведенному компанией Better Housing, типичная канадская семья не сможет позволить себе 69% жилья на рынке страны.

Это означает, что домохозяйства со средним годовым доходом в 100 000 долларов должны обратиться к оставшемуся 31% рынков Канады, стоимость которых ниже 497 900 долларов – и это при условии, что у них уже есть первоначальный взнос в размере 20%. Средний доход основан на оценке домохозяйств с двойным доходом и квалифицированными работниками, общий доход которых составил бы в среднем 108 000 долларов.

То, что тогда остается, – это отдаленные города и сельские поселки, что очень далеко от канадской мечты о доступном жилье во всем мире. По данным Better Housing, это те немногие рынки, на которых типичная семья все еще может позволить себе расходы ниже 497 900 долларов, основанные на апрельских данных:

Sudbury – $481,700

North Bay – $461,300

Nova Scotia – $414,100

Edmonton – $371,600

Winnipeg – $351,100

Moncton – $344,200

Saskatoon – $338,500

Prince Edward Island – $335,700

Quebec – $333,400

Newfoundland – $327,700

New Brunswick – $313,700

Sault Ste Marie – $312,500

St Johns NL – $296,200

Saskatchewan – $295,00

Frederiction – $292,300

Saint John NB – $287,600

Regina – $271,100

Между тем, лучше держаться подальше от:

Oakville – Milt ($1,608,900), Lower Mainland ($1,403,700), Fraser Valley ($1,384,000), Vancouver ($1,374,500) и Toronto ($1,354,000).

Домохозяйствам потребуется минимальный годовой доход в размере 267 000 и 263 300 долларов, чтобы позволить себе жилье в переоцененных Ванкувере и Большом Торонто.

По данным Совета по недвижимости (CREB), даже Калгари теперь исключен из списка благодаря рекордным продажам 3401 дома, зарегистрированным в апреле на фоне неуклонного сокращения действующих предложений. Это привело к тому, что средняя цена жилья в Калгари в марте выросла до 526 700 долларов.