В Канаде продолжат ужесточать оружейный закон на фоне стрельбы в Техасе

Шаги по ужесточению национального оружейного закона после трагедии в Техасе, где в результате стрельбы в школе погиб 21 человек, продолжит предпринимать правительство Канады,

Шаги по ужесточению национального оружейного закона после трагедии в Техасе, где в результате стрельбы в школе погиб 21 человек, продолжит предпринимать правительство Канады, сообщил во время посещения провинции Саскачеван премьер-министр Канады Джастин Трюдо 25 мая журналистам.

«Мы уже запретили штурмовые винтовки, продажа и покупка которых сейчас является вне закона в Канаде, — сказал он. — Мы намерены двигаться дальше и сделать еще больше», — заявил он.

Канадский глава правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Техасе.

Ранее правительство Трюдо изменило закон об оружии, что запретило использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Тогда под запрет попали более полутора тысяч значительный ассортимент штурмового оружия, включая популярные штурмовые винтовки AR-15 и M16 производства США.

Напомним, в результате стрельбы в начальной школе в Техасе погибли 19 детей и 2 взрослых. 18-летний Сальвадор Рамос действовал один и был убит в перестрелке с полицией.