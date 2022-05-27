John Rennie High School столкнулась с онлайн-угрозами

John Rennie High School в Пуэнт-Клэр была закрыта в четверг в качестве меры предосторожности в связи с расследованием онлайн-угроз

John Rennie High School в Пуэнт-Клэр была закрыта в четверг в качестве меры предосторожности в связи с расследованием онлайн-угроз.

Это произошло на фоне стрельбы во вторник в школах Техаса и Торонто, которые были закрыты после того, как был замечен мужчина с винтовкой — этот человек был застрелен полицией.

Полиция заявляет, что не знает, являются ли причастные к этому лица вообще учениками школы. По состоянию на полдень четверга подозреваемых не было.

Поздно вечером в четверг школа опубликовала сообщение на Facebook: “Пятница, 27 мая, – обычный школьный день, и John Rennie High School будет открыта для учащихся. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими студентами завтра!”

В ответ на сообщение, в котором выражалась обеспокоенность по поводу онлайн-терроризма, школа ответила: “Мы хотели бы уточнить, что в адрес школы никогда не поступало весомых угроз. Расследование находится в умелых руках SPVM, и в настоящее время безопасность наших студентов не ставится под сомнение. Мы ценим вашу заботу, но хотели бы напомнить всем, что школьные чиновники и полиция находятся в постоянном контакте и что безопасность учащихся является их приоритетом”.