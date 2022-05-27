Пленник Канады: российский самолёт, застрявший в Торонто, вынужден ежедневно платить “за парковку”

Для тех кому жалко несчастный самолёт, хочется напомнить, что в четверг Россия снова бомбардировала Харьков. В результате атаки погиб 5-месячный ребенок на руках у отца.

Огромный российский самолет, приземлившийся в международном аэропорту Торонто Пирсон еще в феврале, получает солидные счета за парковку. Российский грузовой самолет, принадлежащий авиакомпании “Волга-Днепр”, стоит в Торонто с 27 февраля после того, как правительство Канады закрыло воздушное пространство для российских эксплуатантов.

Ан-124 прибыл в Канаду из Китая через Анкоридж и Россию. Самолет планировал вылететь из Торонто вскоре после прибытия, но его рейс был отменен.

Приказ о запрете российским эксплуатантам находиться в воздушном пространстве Канады остается в силе, то есть самолету по-прежнему запрещено покидать Канаду.

По данным Управления аэропорта Большого Торонто, которое управляет Торонто Пирсон, с владельца самолета взимается плата в размере 74 центов за минуту парковки. За сутки набегает 1065 долларов.

Прошло уже 88 дней, и владелец на данный момент вынужден заплатить 93 тысячи долларов, не включая налогов.

В заявлении в четверг Министерство транспорта Канады заявило, что не планирует “отпускать” самолет.