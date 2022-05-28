Подписаться на рассылку
Новости Новости Квебека и Монреаля Прохожий вытащил монреальца из тонущего автомобиля

Прохожий вытащил монреальца из тонущего автомобиля

Olga Fedak Май 28, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 28 Просмотров

А этой зимой в Оттаве под лёд провалилась машина неадекватной гонщицы.

В ночь на субботу экстренные службы получили сообщение об инциденте в районе Лашина. Свидетели сообщили, что автомобиль упал в воду с лодочной рампы в парке Сен-Луи.

Спасатели поспешили на помощь. Но в то же время случайный прохожий прыгнул в воду, чтобы помочь застрявшему в ловушке человеку.

Спасенный 83-летний мужчина госпитализирован. Он все еще находится в критическом состоянии.

25-летний спасатель заработал переохлаждение. Он получил медицинскую помощь на месте.

Продолжается расследование. Одна из целей выяснить, не было ли в машине еще одного человека.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal