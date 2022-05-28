Прохожий вытащил монреальца из тонущего автомобиля

А этой зимой в Оттаве под лёд провалилась машина неадекватной гонщицы.

В ночь на субботу экстренные службы получили сообщение об инциденте в районе Лашина. Свидетели сообщили, что автомобиль упал в воду с лодочной рампы в парке Сен-Луи.

Спасатели поспешили на помощь. Но в то же время случайный прохожий прыгнул в воду, чтобы помочь застрявшему в ловушке человеку.

Спасенный 83-летний мужчина госпитализирован. Он все еще находится в критическом состоянии.

25-летний спасатель заработал переохлаждение. Он получил медицинскую помощь на месте.

Продолжается расследование. Одна из целей выяснить, не было ли в машине еще одного человека.