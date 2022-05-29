Пятнадцать месяцев тюрьмы за нападение на стюардессу

Неадекватных пассажиров в самолётах все больше.

Пассажиры рейса Southwest 23 мая 2021 года между Сакраменто и Сан-Диего точно надолго запомнят свое путешествие. Во время снижения бортпроводник попросила пассажиров пристегнуть ремни безопасности, убрать подносы и правильно надеть маски.

Однако жительница Калифорнии Вивианна Кинонес видимо посчитала такие требования унизительными. Сначала она вытащила телефон и начала снимать бортпроводницу. А затем резко встала, толкнула ее, ударила кулаком по лицу и схватила за волосы. Вскоре на помощь стюардессе пришли другие пассажиры.

В результате нападавшая сломала стюардессе 3 зуба и нанесла раны около левого глаза, на которые потребовалось накладывать швы.

Расследование длилось год, и на этой неделе федеральный судья Сан-Диего наконец вынес приговор.

Он приказал Вивианне Кинонес выплатить 26 000 долларов в качестве компенсации и штраф в размере 7 500 долларов за нападение. Она также приговорена к 15 месяцам заключения в федеральной тюрьме и запрет на передвижение самолётом на протяжении 3 лет. Кроме того она обязана посещать занятия или консультации по управлению гневом.

В 2021 году американские авиакомпании сообщили Федеральному авиационному управлению о более чем 5000 инцидентах с недисциплинированными пассажирами. Большинство происшествий было связано с нежеланием носить маски, однако три сотни пассажиров устраивали беспорядки на фоне алкогольного опьянения.