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Новости Новости Америки Пятнадцать месяцев тюрьмы за нападение на стюардессу
Ну очень буйный пассажир. Фото readytospeak

Пятнадцать месяцев тюрьмы за нападение на стюардессу

Olga Fedak Май 28, 2022 Новости Америки, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 18 Просмотров

Неадекватных пассажиров в самолётах все больше.

Пассажиры рейса Southwest 23 мая 2021 года между Сакраменто и Сан-Диего точно надолго запомнят свое путешествие. Во время снижения бортпроводник попросила пассажиров пристегнуть ремни безопасности, убрать подносы и правильно надеть маски.

Однако жительница Калифорнии Вивианна Кинонес видимо посчитала такие требования унизительными. Сначала она вытащила телефон и начала снимать бортпроводницу. А затем резко встала, толкнула ее, ударила кулаком по лицу и схватила за волосы. Вскоре на помощь стюардессе пришли другие пассажиры.

В результате нападавшая сломала стюардессе 3 зуба и нанесла раны около левого глаза, на которые потребовалось накладывать швы.

Расследование длилось год, и на этой неделе федеральный судья Сан-Диего наконец вынес приговор.

Он приказал Вивианне Кинонес выплатить 26 000 долларов в качестве компенсации и штраф в размере 7 500 долларов за нападение. Она также приговорена к 15 месяцам заключения в федеральной тюрьме и запрет на передвижение самолётом на протяжении 3 лет. Кроме того она обязана посещать занятия или консультации по управлению гневом.

В 2021 году американские авиакомпании сообщили Федеральному авиационному управлению о более чем 5000 инцидентах с недисциплинированными пассажирами. Большинство происшествий было связано с нежеланием носить маски, однако три сотни пассажиров устраивали беспорядки на фоне алкогольного опьянения.

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